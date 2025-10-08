En la semana en la que decidió romper con todo, incluida su tregua con Pampita, la China Suárez ahora enfrenta una nueva “pálida”: Martita Fort evaluó en La Jaula de la Moda (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) los looks con los que se muestra junto a Mauro Icardi y la fulminó.

“Vamos a ver a una de las parejas del momento. Ellos están en Madrid. No sé por qué, porque él tiene que jugar los fines de semana en Turquía”, se preguntó el Pollo Álvarez, antes de dar lugar a las opiniones de Fabián Medina Flores y la invitada de la tarde.

Martita Fort, la China Suárez, Mauro Icardi y Fabián Medina Flores (Fotos: capturas Ciudad Magazine)

Martita reveló que, si bien le gusta cómo se visten, los looks de la China e Icardi le parecen “bastante básicos”. “No se visten mal. Se visten igual que una persona en un día normal”, evaluó la hermana de Felipe Fort.

MARTITA FORT Y FABIÁN MEDINA FLORES FULMINARON A LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI EN LA JAULA DE LA MODA

“Ellos, si hay algo que no hacen, a diferencia de todos los futbolistas, es ofrecer moda. Él no ofrece nada nunca, y ella menos. Ya está”, señaló Fa justo antes de que la producción ponga al aire a la ex cantante con un modelo de Natalia Antolín, la diseñadora con la que rompió recientemente.

El Pollo quiso saber si a Martita la mensajean jugadores de fútbol, y ella lo negó rotundamente. “Sí, pero no es mi palo. Igual, nunca dijo ‘nunca’”, señaló ella. “¿Será él el que le saca las fotos?”, se preguntó Fabián.

Martita Fort, la China Suárez, Mauro Icardi y Fabián Medina Flores (Fotos: capturas Ciudad Magazine)

Tras evaluar que era Juanma Cativa, el coiffeur de la China, quien tomaba las imágenes, el co conductor le reprochó que hace de todo menos peinar a la actriz. “Estamos a dos vueltas de decir que no nos gusta nada”, advirtió, antes que el Pollo pase a otro tema.

