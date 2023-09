A casi tres semanas de la dolorosa partida de Silvina Luna, María José Favarón –la mujer de Aníbal Lotocki, señalado como el responsable por la muerte de la modelo- rompió el silencio y dio que hablar con sus declaraciones.

“Realmente, pienso mucho en Ezequiel (hermano de Silvina) y sé que ha quedado solo claramente. Leí el libro de Silvina. Me sensibiliza mucho. No lo terminé de leer todavía igual”, comenzó diciendo María José en una nota que dio a Socios del Espectáculo, el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por eltrece.

“Leí el libro de Silvina. Me sensibiliza mucho. No lo terminé de leer todavía igual”.

“Destaco las similitudes de lo que le sucedió a la madre con lo que le sucedió a ella. ¿Ustedes no lo leyeron? Bueno, léanlo”, agregó sobre el libro que escribió Silvina en primera persona varios años atrás.

“Acá pasa frecuentemente a la noche, pasa mucha gente que grita cosas que baja la ventana y dice ‘asesino, hijo de…’. Los gritos no me asustan, pero no me siento cómoda viviendo acá. Por lo pronto, no tenemos pensado mudarnos”, continuó ante los rumores de que se iría a otro departamento.

Y sobre el sustento de la pareja y lo que hacen en el tiempo que permanecen encerrados en su hogar, cerró, firme: “Los equipos de él se los alquiló a otros médicos. He vendido uno y con eso nos estamos manteniendo. Estudiamos. Él estudia y yo también estudio. Estudiamos, leemos”.

“Destaco las similitudes de lo que le sucedió a la madre con lo que le sucedió a ella. ¿Ustedes no lo leyeron? Bueno, léanlo”.

REVELARON CUÁL FUE EL MOMENTO EN EL QUE SILVINA LUNA DECIDIÓ OPERARSE

En medio del dolor por la muerte de Silvina Luna, Ángel de Brito dio detalles de una extensa y profunda charla que mantuvo con el hermano de la modelo, Ezequiel, quien le reveló cómo fue el momento en el que la joven decidió someterse a una operación estética.

“Ezequiel desconoce quién le recomendó a Aníbal Lotocki (quien había operado a Silvina más de una década atrás y donde comenzaron sus complicaciones de salud). Esa es una de las dudas que tenemos todos, se lo preguntamos a Silvina acá y no lo quiso decir. Dijo que había sido una compañera de trabajo. Ezequiel cree que alguna de sus amigas lo debe saber, pero a esta altura es más anecdótico que otra cosa”, comenzó diciendo el conductor de LAM en vivo.

“Ezequiel se resistía a que Silvina se haga esa internación y me dijo ‘todo empezó por una foto que salió en una de las revistas más conocidas en donde Silvina se vio y no le gustó’”.

“Él la llevó al consultorio de Lotocki, fue el que la acompañó. Él se resistía a que Silvina se haga esa internación y me dijo ‘todo empezó por una foto que salió en una de las revistas más conocidas en donde Silvina se vio y no le gustó’”, agregó.

Y continuó: “Silvina se había obsesionado con mejorar esa parte de su cuerpo, que era su cola y no le gustaba, y que había recibido críticas no sabe de quiénes. Ahí, tuvieron una charla, pero me dijo ‘era mi hermana mayor y en un momento hizo lo que quiso y yo la acompañe”.

Por último, el periodista dio detalles del día que la actriz salió de su intervención: “Cuando salió de la operación, no podía moverse. Ezequiel me dijo ‘la tuve que llevar en el auto y ella iba atrás con la cola para arriba por los dolores que tenía. Ahí ya me di cuenta de que algo raro había pasado”.