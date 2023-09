Devastada por la muerte de Silvina Luna, Ximena Capristo fue a Socios del Espectáculo y expresó su bronca con Morena Rial, tras ver la férrea defensa que hizo de Aníbal Lotocki, denunciado por mala praxis.

La hija de Jorge Rial se operó con el cirujano y emitió una inconsciente opinión, cuando la ética y el profesionalismo de Lotocki está siendo investigado por la Justicia, tras la muerte de Silvina Luna y Mariano Caprarola, entre otros pacientes que se convirtieron en víctimas del cirujano.

LA BRONCA DE XIMENA CAPRISTO CON MORENA RIAL

Rodrigo Lussich: -¿Qué te pasa cuando aparece gente que todavía lo defiende a Lotocki? Este es un caso de alguien que se operó con él, como Morena Rial, que salió a defenderlo en las redes de manera inoportuna, porque se acaba de morir Silvina Luna. Uno piensa en el sentido de la oportunidad. ¿Cuándo podés llegar a decir las cosas?

Ximena Capristo: -Aparte, ¿para qué? ¿Por qué ella tiene que poner esa frase “amo a Lotocki”? Me parece una locura. No empatiza.

Virginia Gallardo: -Lo hace para provocar.

Ximena Capristo: -Lo hace para provocar, para que hablen de ella. No sé cuál es el punto. ¿O realmente lo ama?

Virginia Gallardo: -No importa si realmente lo ama, que lo ame...

Rodrigo Lussich: -El tema es expresarlo públicamente y el momento que elige para hacerlo.

Adrián Pallares: -También es plantear una postura muy diferente a la de su padre.

Virginia Gallardo: -Yo lo pensé por el lado de la guerra de Ventura y Rial. Al día de hoy, Ventura también lo defiende. Desconozco sus motivos.

Adrián Pallares: -Rial ha sido siempre un detractor de Lotocki. La primera persona que a mí me dijo que Lotocki es un chanta fue Rial, en 2014.

MORENA RIAL DEFENDIÓ CONTUNDENTE A ANÍBAL LOTOCKI

“No me voy a meter en ese debate porque me parece que todos se agarran para defenestrar a un doctor que amo y que creo yo que no es su culpa”, comenzó respondiendo a la consulta de un fan que le preguntaba si le da miedo hacerse “tantas cirugías” después de lo que pasó con Silvina.

“Cuántos otros doctores, si así se los puede llamar, han hecho desastres, pero como no son Aníbal no lo hacen público ni lo matan”, prosiguió.

“Y digo mis motivos: cada cuerpo adhiere o rechaza de diferente forma los residuos introducidos, pero cada persona antes de ser operada es consultada y forma un consentimiento sobre el tratamiento u operación que va a recibir”, cerró la hija del periodista de espectáculos, polémica.