En Socios del Espectáculo le consultaron a María José Favarón, la esposa de Aníbal Lotocki, sobre el hermano de Silvina Luna y cómo se siente con respecto al estado actual del joven rosarino: “A Ezequiel no lo conozco, pero sé lo que es perder un hermano”.

“Perdí hace un año a mi hermano y la gente lo festeja. Ojalá algún día, no sé en qué momento ni en qué situación, pueda sentarme a hablar con él”, expresó la mujer de Lotocki.

“Realmente pienso mucho en Ezequiel, en el hecho de perder un hermano, y me duele mucho. Sé que él ha quedado solo”, agregó Favarón.

Y cerró: “También he leído el libro de Silvina, me sensibiliza mucho. No lo terminé de leer todavía”.

MARÍA JOSÉ FAVARÓN DEFENDIÓ A SU MARIDO ANÍBAL LOTOCKI DE TODAS LAS ACUSACIONES EN SU CONTRA

“Estamos mal, nadie se merece lo que nosotros estamos pasando, me refiero a la persecución, a las amenazas, esto no está bien”, dijo María José Favarón a las cámaras.

“Siempre hizo todo lo que tenía que hacer según lo que dice la ley y a mí me parece muy injusto todo esto”, manifestó María José indignada.