Mientras Aníbal Lotocki, condenado por “lesiones graves”, atraviesa una delicada situación judicial, los usuarios de Instagram recorrieron el perfil de su esposa, María José Favarón, a quienes muchas víctimas del médico nombran en sus testimonios, ya que lo acompañaría y apoyaría en todo momento, tanto durante las cirugías como en la vida diaria.

En este contexto, muchos usuarios volvieron sobre las impactantes fotos de María José en microkini, en las que se la ve mostrando sus glúteos operados por Lotocki. “¿Qué vas a hacer cuando te des cuenta de que te pusieron cemento?”, le consultaron. “¿Te preocupa la vida ajena? Tomate un reliverán si tenés nauseas”, cerró ella, sin filtro.

“¿Qué vas a hacer cuando te des cuenta de que te pusieron cemento?”, le consultaron. “¿Te preocupa la vida ajena? Tomate un reliverán si tenés nauseas”, cerró ella, sin filtro.

“Lotocki no te debe querer nada... para ponerte esos dos yesos atrás”, “¿Te podés sentar bien con esas dos cosas? ¡Qué deformidad!”, “Preparando el cuerpito para la diálisis... no hay escapatoria” y “Le falta un poco de trasero a ese metacrilato”, fueron otros de los comentarios que recibió.

ASÍ HABLA ANIBAL LOTOCKI DE SILVINA LUNA TRAS SU MUERTE

“Es una paciente tipo única”, asevera, sobre la actriz. “La gente del hospital dice que es por el metacrilato que se le puso, pero durante el juicio no se determinó que fuera por eso”, dice, en línea con sus declaraciones públicas sobre el caso.

“Además, ella tenía una enfermedad inmunológica preexistente, entonces no se sabe si esa enfermedad fue la razón. Porque si no todos los pacientes que se operaron, se pusieron este producto, tendrían que tener la hipercalcemia y nadie la tiene. Por eso no se probó el nexo causal”, continúa.

“No hay pacientes en realidad que tengan… Después como decís que había cuatro muertos. En realidad, Silvina Luna no se murió por la insuficiencia renal, sino que se murió por una infección. Una septicemia. Estuvo tres meses con una infección y, al final, terminó muerta. Terminó con su vida, pero no fue por la insuficiencia renal en sí”, concluye, muy polémico.