A dos semanas de la dolorosa muerte de Silvina Luna, se dieron a conocer los primeros datos preliminares sobre la autopsia que se le está realizando a fin de aportar a la Justicia datos que podrán complicar la situación procesal de Aníbal Lotocki, quien la había operado más de una década atrás.

“El cuerpo de Silvina Luna empieza a hablar. Vamos a contarte algunos detalles respecto de lo que dijeron los médicos y que le han informado a la Justicia en esta etapa primaria”, comenzó diciendo Javier Díaz en América Noticias.

“Hay una importante cantidad de material migrante dispersa en el cuerpo. No en la cabeza, pero sí en los brazos, los pectorales, las zonas de los glúteos y detrás de las rodillas”.

“Hay una importante cantidad de material migrante dispersa en el cuerpo. No en la cabeza, pero sí en los brazos, los pectorales, las zonas de los glúteos y detrás de las rodillas”, agregó, sobre la sustancia que le habría inyectado Lotocki.

“El cadáver presentaba un color pardo como consecuencia de todo lo que había sufrido el cuerpo de Silvina Luna en vida”.

Y cerró: “Hay una calcificación muy importante. Se observaron granulomas en la parte superior de las rodillas y eso llamó la atención como para decir ‘acá hay algo’. El cadáver presentaba un color pardo como consecuencia de todo lo que había sufrido el cuerpo de Silvina Luna en vida”.

ÁNGEL DE BRITO REVELÓ LA CONFESIÓN QUE LE HIZO SILVINA LUNA CUANDO LA ENTREVISTÓ EN LAM

A pocas horas de que se conociera la triste noticia sobre la muerte de Silvina Luna, Ángel de Brito compartió su dolor y confesó cómo se sintió el día que entrevistó a la modelo en LAM, pocas semanas antes de que quedara internada en el Hospital Italiano.

“Ese día Silvina estaba muy débil. Tenía muchas ganas de hacer esta nota porque la habíamos programado varias veces y la tuvo que suspender justamente por las diálisis, porque quedaba muchas veces de cama y no podía salir a la calle”, comenzó diciendo el conductor del ciclo de América en vivo.

“Yo tuve la sensación particular de que esa era la última vez que la iba a ver porque, cuando terminó el programa, estuvimos charlando a un costado y estaba muy sensible y muy débil”.

“Ella nos decía ‘quiero ir un día fuerte y poder contar todo’. Se había prometido no llorar, obviamente en algún momento de la nota lo hizo”, agregó, en referencia a los momentos de angustia que atravesó Silvina durante la entrevista.

“Yo tuve la sensación particular de que esa era la última vez que la iba a ver porque, cuando terminó el programa, estuvimos charlando a un costado y estaba muy sensible y muy débil. Me decía ‘yo no sé si voy a salir de esto’”, agregó, sincero.

“Tenía toda la fe, toda la fuerza. Me decía ‘Ángel no sé si voy a encontrar la forma; lo voy a intentar de todas las maneras’”.

Y cerró, a flor de piel: “Tenía toda la fe, toda la fuerza. Me decía ‘Ángel no sé si voy a encontrar la forma; lo voy a intentar de todas las maneras’. Veía un panorama negro por la bacteria, por la posibilidad del trasplante, porque sabía que eso que tenía en el cuerpo, a pesar de que llegara el trasplante, iba a seguir estando. Era todo desolador”.