La situación de Silvina Luna (43) se volvió crítica en las últimas horas, al extremo que llegó a la situación límite de dejarla ir.

“Si hoy Silvina está viva es porque está conectada, y aparentemente la familia ya habría decidido desconectarla”, contó Pampito en Intrusos.

Con el correr de los minutos, Flor de la Ve confirmó con Fernando Burlando, abogado de la artista en la causa contra Aníbal Lotocki, que “decidieron desconectarla”.

La determinación de dejar partir en paz a Silvina Luna habría llegado luego dos meses y medio de luchar por su vida en el Hospital Italiano, y ante la condición de salud irreversible.

LA LEY QUE AVALA LA DECISIÓN DE SILVINA LUNA Y SU FAMILIA

Frente a un cuadro irreversible de Silvina Luna que no la hacía apta para un trasplante de riñón, la ley 26.742 habilita a ella y su familia a ejercer el derecho a la muerte digna.

En estado de lucidez Silvina pudo haber dejado directivas sobre cómo proceder terapéuticamente ante una situación extrema.

Ya en caso de que Silvina Luna no pudiera tomar sus propias decisiones, era su proxi, su familiar más cercano, quien definiría si continuar o no con tratamientos invasivos pese a que no garantizaran la cura.