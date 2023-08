Fernando Burlando inició acciones legales contra Aníbal Lotocki acusándolo de la muerte de Mariano Caprarola, ocurrida una semana atrás, y en las últimas horas se conoció la palabra de María José Favarón, la actual esposa del médico.

María José habló con Matías Vázquez de A la tarde, sobre las amenazas de vecinos que recibe en su casa tras la condena que sufrió su marido en la Justicia en primera instancia, y negó que él sea responsable de la muerte de Mariano Caprarola.

“¿Por qué me vienen a preguntar a mí respecto al fallecimiento de una persona? (…) Si Mariano falleció en Médicus. Por favor, vayan e investiguen cuál fue realmente la causa que llevó al fallecimiento de Mariano”, dijo Favarón.

LA ESPOSA DE ANÍBAL LOTOCKI HABLÓ SOBRE LA MUERTE DE MARIANO CAPRAROLA

“La historia oficial dice que falleció de un shock hemorrágico, es la primera historia que salió y la dijo Ángel de Brito. Investiguen ahí. ¿Cómo me vienen a tocar el timbre a mí y pretenden que yo diga algo? No me puedo hacer cargo de todo lo que dicen en la televisión”, agregó.

“Yo escucho decir muchas cosas. Mariano dijo también que tenía el nombre de la persona que cubría a Aníbal en la caja fuerte. ¿Por qué no van a abrir la caja fuerte y nos dejamos de hacer toda esta parafernalia?”, preguntó María José.

“¿Ustedes creen que si tuviéramos poder estaríamos en la situación en la que estamos ahora?”, preguntó, en referencia a la inhabilitación que pesa sobre Lotocki. Además, María José recordó que “con Mariano jamás tuvo un litigio”, aunque evitó mencionar que el asesor de La jaula de la moda reveló públicamente que decidió no demandar al médico, del que alguna vez fue amigo.

