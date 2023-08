Luego de que Aníbal Lotocki estuviera en el centro de debate después de la triste noticia que conmovió al público sobre la muerte de Mariano Caprarola, en LAM dieron a conocer un audio exclusivo del médico hablándole al esposo de una paciente que despertó la indignación de las angelitas.

“Hola, Gustavo. Bueno, está perfecto que no confíes en mí a pesar de lo que te dije, que no tiene nada en los glúteos. Le podés hacer una ecografía para que corrobores que no tiene nada raro y que está perfecto”, se lo escuchó a decir a Lotocki en el mensaje de voz que data del 18 de agosto de 2023 y que difundieron en el ciclo de América.

“Ahora, sí me vas a creer, entonces, le hicieron todos los estudios y te das cuenta de que está todo bien y todo perfecto. Ya te expliqué que ella tiene unos tensores que le sacamos porque se le habían roto que es lo que le provocaba el dolor. Probablemente, tenga el tensor en algún lado, le habrá quedado alguno que no se lo puede identificar porque no está en la tomografía”, agregó.

Y continuó: “Lo que podemos hacer es lo siguiente. Se le pide una resonancia para ver si se puede ver el tensor y se lo puede sacar. Eso es lo único que tiene. Después el resto, el tema de que esté deprimida por lo que escucha en la tele, imagínate que ya no es una cuestión de la que me pueda hacer cargo, ¿viste? Por ahí está deprimida. Yo sé que ella tiene depresión y que toma un montón de medicamentos pero, de ahí a que vos lo articules con esto, es medio extraño”.

“Tampoco me puedo hacer cargo de lo que dicen en la televisión. Un chico que se muere porque le cortaron una arteria, no sé qué paso, o se desangró. No habla de quién hizo la mala praxis”.

Por otro lado, Aníbal se habría referido a Caprarola: “Tampoco me puedo hacer cargo de lo que dicen en la televisión. Un chico que se muere porque le cortaron una arteria, no sé qué paso, o se desangró. No habla de quién hizo la mala praxis”. Y cerró, polémico: “Yo lo operé hace 13 años y no tengo ni siquiera una denuncia, nada con este muchacho. Esto es todo habladuría de la prensa, tampoco me voy a hacer cargo de eso”.

CRUDO RELATO DE VERÓNICA OJEDA, A 10 AÑOS DE OPERARSE CON ANÍBAL LOTOCKI

A poco de conocerse que Aníbal Lotocki fue inhabilitado por la Justicia para ejercer la medicina, Verónica Ojeda dio detalles de la experiencia personal que tuvo a casi 10 años de haberse operado con él.

“Cuando tuve a Dieguito (fruto de su relación con Diego Maradona) había engordado un montón, había engordado 26 kilos. Me sentía con exceso de peso y decidí operarme. Los cirujanos que consulté me decían que no era el momento, que tenía que esperar unos meses, hasta que una amiga me pasó el contacto de Lotocki”, comenzó diciendo Verónica en una nota que le dio a LAM.

“Cuando lo fui a ver a Lotocki, me dijo ‘te opero la semana que viene’. Me hice unos estudios y me operé. Me hice una lipo general y, después de eso, él decidió colocarme relleno en las caderas. Yo lo único que le pedí fue una lipo porque yo creí que lo necesitaba, lo otro que me hizo no se lo había pedido”, agregó, firme.

Asimismo, la entrevistada confesó que hasta el día de hoy siente dolores: “Después de la operación me interné en una clínica. La madrina de mi hijo me va a ver y yo estaba muy mal, me sentía muy mal. Ella me dice ‘te veo muy mal’. Yo me quería levantar de la cama y no me podía levantar. Lo intenté y me desvanecí”.

“Me acuerdo que, además, perdía mucha sangre. Me trasladaron a otra clínica, en Ezeiza, donde me hicieron una trasfusión de sangre. Vuelvo a mi casa, a hacer reposo, y me vuelvo a sentir mal. Me llevan a Los Arcos y ahí me hacen una doble transfusión de sangre. La pasé muy mal. Después de eso no me quise hacer nada más. Tengo granulomas en varias partes del cuerpo”, cerró Ojeda, a corazón abierto.