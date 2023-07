La familia de Silvina Luna accionaría con todo contra Aníbal Lotocki: "Lo quieren preso"

Estefi Berardi entabló comunicación directa con el círculo íntimo de Silvina Luna, quien pelea por su vida en el Hospital Italiano, y detalló cómo será su accionar contra Aníbal Lotocki.

"Ayer estuve hablando con una persona que está en el hospital acompañando a Silvina Luna", anticipó la panelista en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

"Silvina la está peleando. Es importante reforzar las cadenas de oración para que salga adelante. Estamos todos súper positivos. El hermano de Silvina, Ezequiel, está seguro de que va a salir adelante", continuó.

Con vehemencia, Berardi prosiguió contra el cirujano: "Lo que sí estoy en condiciones de decir por todo lo que hablé, y que nunca lo dije, es que todo lo que está viviendo Silvina, todo lo que está sufriendo, es consecuencia de la mala praxis de Aníbal Lotocki".

CÓMO SERÁ EL ACCIONAR DE LA FAMILIA DE SILVINA LUNA CONTRA ANÍBAL LOTOCKI

"Silvina la está peleando con todas sus fuerzas. Y la familia me dice 'estamos viviendo una pesadilla. No tenemos fuerza para salir a hablar. No es que no queramos'. Hablan de Silvina y se ponen a llorar", contó Estefi.

"Y lo que me dicen de adentro es 'ahora no tenemos fuerzas, queremos primero que Silvina salga adelante, pero después de esto nos vamos a ocupar de que Lotocki vaya preso. Personalmente nos vamos a ocupar de que tipo este en la cárcel'", expuso con fuerza.

Indignada con el cirujano, Carmen Barbieri apuntó: "Todo es consecuencia de la mala praxis. Todo tiene que ver con un señor que se llama Lotocki, que le puso en su cuerpo algo que la detonó".

"Lo que me dice la familia es 'lo que le puso este tipo en el cuerpo es veneno y nos vamos a ocupar de que este tipo vaya preso'", concluyó Estefi Berardi, con firmeza.

LOS DETALLES DE LA MALA PRAXIS QUE SUFRIÓ SILVINA LUNA

Silvina Luna está internada en la terapia intensiva del Hospital Italiano. En medio de los pedidos de dadores de sangre y cadenas de oraciones, volvió a tomar notoriedad la mala praxis que sufrió en la cirugía que le practicó Aníbal Lotocki.

Lotocki le inyectó biopolímeros (polimetil metacrilato) en glúteos y muslos. Esto le provocó a Silvina una hipercalcemia e insuficiencia renal.

En primer lugar, comenzó haciéndose varios análisis mensuales e intervenciones para extraer las piedras que se le formaban en el riñón. Acto seguido, tuvo que empezar con diálisis y deberá ser trasplantada del riñón.

