Este miércoles Puro Show sacó a la luz un extracto del ciclo que Lizy Tagliani conduce en Olga y en el que se la ve protagonizar un episodio muy tenso con su producción, lo que despertó los fantasmas de una supuesta “doble cara”, y por eso Ángel de Brito le lanzó una contundente advertencia.

En LAM, Ángel de Brito mostró una nota hecha en la entrada del streaming, donde la humorista adujo que todo se trató de una broma mal entendida, pero el conductor y sus panelistas no le creyeron una palabra.

“Hablé con las altas esferas de Olga y me dijeron que en la producción estaban muy enojados, porque nunca pasó esto, y que no van a permitir que nunca más pase por más que Lizy tenga razón con los pedidos”, contó Pepe Ochoa, que reveló que “hay mucha incomodidad” en el canal.

ÁNGEL DE BRITO LANZÓ UNA CONTUNDENTE ADVERTENCIA A LIZY TAGLIANI TRAS EL NUEVO ESCÁNDALO QUE DESATÓ, EN ESTE CASO EN OLGA

“Raro todo lo que le pasa a Lizy estos días, y es rara también su actitud. Es fácil de aclarar esto, porque si no se entendió el chiste… ¿cuánto dura el programa? ¿Dos horas? Me imagino que la reacción es inmediata como en cualquier streaming, que estás viendo el chat, llegan mensajes, llegan audios, lo podés aclarar en dos minutos”, señaló Ángel.

“Por otro lado, Olga subió ese contenido a YouTube borrando esta parte del supuesto chiste, porque obviamente no era un chiste, fue una discusión en vivo. Si fue una discusión y no fue un chiste, también puede decir ‘Bueno, me calenté, pido disculpas’”, agregó el conductor.

“Dijo que tuvo un problema con un locutor y que cuando llegó a Olga comentó algo de eso. Que todos entienden que está pasada y que hay situaciones que no las puede caretear”, adujo Pepe Ochoa, pero Ángel lo cortó. “Si esta pasada, que frene porque se la va a poner con este tipo de situaciones”, aconsejó.

