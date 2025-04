Luego de las repercusiones que despertaron las imágenes que pasaron en Puro Show y que muestra a Lizy Tagliani enfurecida con un productor en medio de un streaming de Olga, Viviana Canosa habló en su programa y fue contundente con su opinión al aire.

“Esta Lizy es la que yo conozco. Eso que veo es lo que yo conozco, no me sorprendió”, comenzó diciendo la conductora de Viviana en vivo, el ciclo que conduce por eltrece, sin tapujos a la hora de referirse a la actitud de la panelista.

“Yo trabajé con Gerardo Sofovich en otra televisión y laburé en un montón de medios. Yo empecé hace 34 años y esto que está haciendo Lizy era re común, y con el tono más alto y con insultos y con agresiones. Te hablo de la tele y la radio heavy que yo viví”, agregó. Y cerró, picante: “Siento que es la cara que ella tiene. Yo conozco a este personaje así”.

LA REACCIÓN DE LIZY TAGLIANI SOBRE LA POSIBILIDAD DE CRUZARSE A VIVIANA CANOSA EN UN EVENTO

Luego de todas las denuncias que Viviana Canosa hizo en su programa Viviana en vivo (y que asentó en la Justicia), y de hablar a fondo de Lizy Tagliani y su conflicto cuando eran amigas, la panelista fue indagada sobre la posibilidad de cruzarse a la conductora en un evento en Palermo al que asistió, y fue contundente con su respuesta.

“Acaba de llegar Lizy Tagliani donde es la tradicional esquina de Aníbal Troilo, este bar ahora se está reinaugurando por Madres Víctimas de Trata. Como aquí vemos, Lizy está posando para la foto en este lugar donde van a trabajar específicamente víctimas de trata. Esta fundación no tiene intenciones de lucro y, en este momento, se ve Lizy llegando y recorriendo el lugar”, informaron en América Noticias.

Luego, la panelista respondió las consultas de la presa: “¿Crees que puede llegar a venir Viviana esta noche? ¿Cómo tomás eso?”, se lo escuchó decir a uno de los cronistas. A lo que la entrevistada fue contundente con su respuesta: “No voy a hablar de nada que tenga que ver con eso. Soy una mujer de 54 años, con valores y, sobre todo, respetuosa; así que sé comportarme”.

“¿Evitarías cruzarla?”, insistió el notero. Y Tagliani cerró, firme con su postura: “Yo no evito, no tengo nada que evitar en esta vida, nada. No voy a hablar de nada más que de este lugar y del trabajo de las chicas”.