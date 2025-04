Tras una semana en la que la pasó realmente mal a nivel mediático, pero reaccionó con toda la fuerza de su ser, Lizy Tagliani ahora recibió un golpe bajo de donde menos lo esperaba: sus vecinos.

Un cronista de LAM se acercó al barrio de Adrogué donde tiene su casa la conductora para buscar los recuerdos de sus vecinos, si la prefieren sobre Viviana Canosa y, sobre todo, si le creen o no y se llevó una sorpresa.

Tras obtener el testimonio de una vecina que evitó pronunciarse, pero contó que le “deseó suerte”, el cronista habló con una mujer que contó que la ve pasar “en ojotas” y sola a hacer los mandados, y al pequeño Tati andar en bicicleta por la vereda.

Foto: Instagram.

UNA VECINA DE LIZY TAGLIANI FULMINÓ A LA CONDUCTORA

“Lo que quiero es que salga esto a la luz”, contó la mujer, que aseguró que Lizy “sale con el auto directamente porque en realidad, acá en el barrio no se la quiere”. “No se la quiere porque hace fiestas nocturnas y la verdad que incomoda al barrio”, reveló la mujer.

“Yo le creo a Viviana Canosa porque no creo que se haya jugado para decir tantas cosas sin pruebas. Y es gente muy especial, así que yo la verdad es que apunto a Viviana Canosa y después a la justicia legal. Que se haga lo que se disponga. Pero acá no se la quiere”, reiteró la mujer.

Cuando el cronista le preguntó si hablan entre los vecinos sobre Lizy, la mujer aseguró que en la cuadra “no quieren tratarla”. “Este es un barrio de familias, donde criamos a nuestros hijos. Y ella no cabe acá, no cabe”, cerró la mujer.

Por otro lado, tres vecinas más consultadas por LAM coincidieron en que se trata de algo “armado” para desprestigiar a la conductora de La Peña de Morfi y que será la Justicia quien tenga que expedirse al respecto, pero que ellas no creen en ninguna de las acusaciones.

Lizy Tagliani (Foto: Instagram @telefe)

