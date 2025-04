Feli, la mamá de La Floppy (Fabián Peloc), quien fue una de las mejores amigas de Lizy Tagliani, rompió el silencio en A la Barbarossa tras las delicadas denuncias de Viviana Canosa a la conductora de La Peña de Morfi y humorista.

En 2020, en plena pandemia de coronovirus, la asistente de Lizy contrajo Covid 19. Con una leucemia muy avanzada, a los pocos días, Floppy murió.

Foto: web.

QUÉ DIJO LA MAMÁ DE LA FLOPPY DE LIZY TAGLIANI TRAS LAS ACUSACIONES DE CANOSA

“Las dos (Floppy y Lizy) se adoraban como hermanas. Parecían dos criaturas. Yo varias veces estuve con ellas. He compartido teatros y por donde iban me llevaban”, comenzó diciendo Feli sobre el vínculo de Tagliani con su hija, a casi cinco años de su muerte.

Acto seguido, la mamá de La Floppy puntualizó en la personalidad de Tagliani: “Lizy es una persona tan amable, tan trabajadora... Esto es terrible”.

Foto: captura de pantalla de Telefe, A la Barbarossa.

Sobre las denuncias de Canosa a Lizy por presunto robo y vinculación a la trata de menores, Feli expresó: “Me da una tristeza tremenda. No puedo creer nada de lo que están diciendo. Están difamando a una persona tan trabajadora y tan buena que no lo puedo entender”.

“De la otra persona (Viviana) no tengo nada para opinar porque la conozco por la televisión”, agregó.

Y finalizó brindándole su apoyo a quien fue la amiga de La Floppy: “Estoy con Lizy y me da mucha tristeza lo que le está pasando. Todo lo que dijo la otra parte es una gran mentira. Lizy tiene un lindo trabajo y la envidia es muy grande… No sé por qué la otra parte está hablando tan mal de ella. No creo nada”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.