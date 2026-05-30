Luego de haber retomado la conducción de su emblemático programa, Mirtha Legrand se tomó un respiro en su agenda para disfrutar de las propuestas de la avenida Corrientes. La conductora demostró estar completamente recuperada del cuadro de bronquitis que padeció recientemente, el cual la había mantenido casi tres semanas sin poder trabajar.

En una salida nocturna muy especial, la “Chiqui” asistió al Teatro El Nacional Sancor Seguros para presenciar una función de Sottovoce, la exitosa comedia del momento que protagonizan Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega.

Mirtha Legrand fue a ver la obra Sottovoce de Adrián Suar (Foto: prensa).

Mirtha se convirtió en la espectadora de honor, durante toda la noche no paró de reír y disfrutar de la puesta en escena. Al finalizar la función, el público presente la ovacionó y se vivió un momento muy emotivo cuando Adrián Suar y el elenco se acercaron a saludarla y le cedió el micrófono.

Mirtha Legrand fue a ver la obra Sottovoce (Foto: prensa).

Tal como quedó registrado en el archivo fotográfico, la conductora y el productor compartieron un diálogo lleno de afecto y complicidad en medio de los aplausos de la platea. La legendaria felicitó formalmente a todo el elenco y elogió el espectáculo con una frase contundente: “Hace años que no me reía tanto”.

Mirtha Legrand fue a ver la obra Sottovoce de Adrián Suar (Foto: prensa).

Mirtha Legrand fue a ver la obra Sottovoce de Adrián Suar (Foto: prensa).

Mirtha Legrand fue a ver la obra Sottovoce de Adrián Suar (Foto: prensa).

EL SOFISTICADO LOOK ROSA DE MIRTHA LEGRAND PARA SU SALIDA TEATRAL

Demostrando una vez más su vigencia como referente de la moda y la elegancia argentina, Mirtha Legrand capturó todas las miradas con la elección de su vestuario para la velada.

La legendaria lució un impecable conjunto de dos piezas en un tono rosa pastel. El diseño se destacó por un sofisticado bordado floral con relieve en la zona superior y apliques de pedrería fina, complementado a la perfección con una chalina de gasa al tono, anillos prominentes y aros colgantes.

Mirtha Legrand fue a ver la obra Sottovoce (Foto: prensa).

Con una sonrisa radiante, la conductora saludó cordialmente a los fanáticos y periodistas que se acercaron a registrar el momento.

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