Diego Leuco se convirtió en una de las figuras más buscada tras la tremenda denuncia de Viviana Canosa a Lizy Tagliani y uno de los cronistas de LAM logró dar con él, pero lo que dijo sobre su compañera de La Peña de Morfi encendió las alarmas en Rodrigo Lussich.

En Intrusos, el conductor mostró el video de la entrevista que Leuco concedió desde el asiento de su automóvil y no tuvo las mejores palabras para con él. “Yo me siento normal, estoy muy tranquilo. Esperando que todo se resuelva de la mejor manera”, se lo escucha decir a Diego.

“No tengo mucho para aportar ni agregar en esta situación. Yo hago mi laburo y estoy atento a las cosas que pasan, pero entiendo que algo se resolverá. Entiendo que estarán hablando la producción y el canal con Lizy “, agregó Leuco, en referencia al futuro de su compañera en el programa dominical.

El co conductor del ciclo de Telefe dio su versión de la situación de su compañera.

Leé más:

Diego Leuco tomó una drástica decisión con La Peña de Morfi en medio del escándalo con Lizy Tagliani

QUÉ DIJO RODRIGO LUSSICH SOBRE LA ENTREVISTA EN LA QUE DIEGO LEUCO HABLÓ SOBRE EL FUTURO DE LIZY TAGLIANI

“Yo ahora tengo un viaje que para mí es súper importante y que tiene que ver con mi familia, con mi historia y algo súper importante, y es algo que a mí no me compete ni tomar decisiones u opinar del tema así que yo me manejo con profesionalismo, y prudencia. Voy a esperar como se resuelve”, señaló el periodista.

“No se trata de una cuestión de creer, es simplemente muy irresponsable a emitir opiniones cuando hay dos personas que están discutiendo en ese tono. Tampoco es mi tema. Yo conduzco un programa que es muy lindo, familiar y donde ocurran cosas hermosas así que trataré de cuidarlo. Ese es mi rol, eso es todo lo que yo puedo decir. Yo con esto no tengo mucho que ver”, cerró Leuco, desentendido totalmente del tema.

Diego Leuco y Rodrigo Lussich (Fotos: capturas América TV)

“A Leuco se lo nota muy incómodo, y después no define nada. A mí me parece que se abrió de gambas fuerte”, comentó Lussich. “Le faltó un poquito de énfasis o una frase más contudente. No te digo poner las manos en el fuego porque no tenés que hacerlo, pero sí (ponerle) un poquito más de onda”, cerró.

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.