Viviana Canosa apuntó fuerte en su programa de eltrece contra Paulo Vilouta y Laura Ubfal por sus críticas al escándalo con Lizy Tagliani: “Yo te digo a vos Vilouta, ¿realmente creés que por un punto de rating voy a exponerme tanto? Eso habla de vos, no de mí” .

“A todos los que lo dicen, como también lo hizo Laura Ubfal, la verdad que por un punto de rating les muestro las tetas, es más fácil, me divierto más, traigo a cuatro enanos, ustedes realmente están hablando de ustedes”, dijo sin filtros la conductora.

En su descargo, Viviana fue durísima: “Tengo 34 años de profesión, por un punto de rating seguro hablás vos Vilouta, pensé que teníamos buena onda, tengo secreto de sumario y no puedo decir lo que fui a declarar, no es fácil lo que fui a declarar, hay que tenerlas bien puestas, no como vos”.

Por su parte, Paulo Vilouta se mostró indignado y aseguró que Canosa no comprendió lo que dijo en la radio: “Estoy sorprendido con los líos, cuando la gente está con problemas auditivos y escucha mal te da una bronca”.

“En el pase de la radio planteé y les dije ‘chicos no seamos hipócritas, porque así como la acusan a Canosa que lo hace por rating, nosotros hablamos de esto también porque da rating, más allá de que sea interesante e importante el tema’”, explicó en diálogo con LAM.

Entonces, el periodista agregó: “Yo dije ‘yo haría un programa de tres horas’, porque soy enfermo del rating, dije algo que la señora se ve que en el auto escuchando mal creyó que lo dije yo y no”.

“Cuando escucho que dijo ‘ese nabo’, me pinto el pelo porque quiero y hago lo que quiero, defendamos las causas con cabeza, no con pelotudeces, que porque la señora es travesti, o porque la otra es gorda o porque está teñido”, cerró Vilouta.

LIZY TAGLIANI REVELÓ CÓMO FUE LA CHARLA EN EL CHAT DE MAMIS POR EL ESCÁNDALO CON VIVIANA CANOSA

Lizy Tagliani habló con A la Barbarossa de las acusaciones que Viviana Canosa hizo en su contra y reveló cómo fue la charla del chat de mamis de la escuela de su hijo respecto del escándalo.

“Llamé a la directora del colegio, escribí en el chat de mamis, me puse a disposición y le dije ‘lo que quieran y necesiten, si es necesario que me vaya y que saque al chico de la escuela hasta que se solucione, lo hago’”, dijo la humorista.

Luego, la conductora agregó: “Me puse a disposición porque yo sé lo que debe significar tener miedo, y las madres me contestaron todas ‘Nosotras te aguantamos, te bancamos y estamos; lo que más nos importa es que los niños vivan un clima lejos de toda esta información’”.

“Y están cuidando a mi hijo, lo están llenando de amor, amor que ahora me estoy privando de darle por este quilombo”, dijo entre lágrimas y al final remarcó: “Quiero que la gente que confió en mí para darme al Tati esté orgullosa que han tomado la decisión correcta”.

