A menos de una semana de que Viviana Canosa acusara públicamente a Lizy Tagliani de graves delitos, la humorista y conductora de La Peña de Morfi se defendió y visibilizó en Instagram quién es la persona que la contiene: su marido, Sebastián Nebot.

“Gracias por tanto amor”, escribió Lizy, junto a una foto con su pareja, su sostén en este delicado momento de su vida.

Foto: Instagram.

Horas atrás, Nebot le había expresado su apoyo incondicional a Lizy públicamente: “Mi amor, quiero que sepas que te banco con el corazón y con el alma. Sé la persona increíble que sos y nada ni nadie va a cambiar eso, mucho menos las calumnias de quienes solo buscan hacer daño. Estoy orgulloso de vos, de tu fortaleza y de tu verdad. No estás sola, te acompaño en cada paso y siempre voy a estar a tu lado, hoy más que nunca. Te amo”.

Al ver el contundente posteo de su marido, Tagliani le respondió: “Te amo, gracias por el aguante”.

Foto: Instagram.

DE QUÉ ACUSÓ VIVIANA CANOSA A LIZY TAGLIANI EN LA JUSTICIA

Viviana Canosa declaró en Comodoro Py y aseguró tener pruebas que comprometerían a Lizy Tagliani y a otras figuras del ambiente en una causa de tarta de menores.

En alusión directa a Tagliani, la acusó de haberle robado dinero.

Juan Manuel Dragani y Viviana Canosa. (Foto: Puro Show)

LA DEFENSA DE LIZY TAGLIANI TRAS LAS DENUNCIAS DE VIVIANA CANOSA

Lizy Tagliani también llevó a la Justicia a Viviana Canosa, tras negar tajantemente haber cometido delitos con menores.

“Jamás estuve con una persona menor de edad y no voy a parar hasta que se sepa la verdad. Tengo la frente bien alta y estoy más segura que nunca”, dijo la conductora y humorista.

“Van a tener que demostrar los delitos de que se me acusa, uno por uno, y voy a llegar hasta donde tenga que llegar, hasta la última instancia que me da la Justicia de la República Argentina y, si es necesario, incluso voy a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La gente no puede levantarse un día y decir: ‘A quién le cago la vida hoy, agarremos a este travesti’”, agregó Lizy.

“Me pongo a disposición de la Justicia. A partir de ahora, veré cuáles son los pasos a seguir. Quien quiera creerme, que me crea. Voy a pelear por mi nombre y por mi verdad hasta el final”, agregó Tagliani.