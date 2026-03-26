Una vez que se abre un queso suele ocurrir que, si no se lo guarda de la manera adecuada, aparecen manchas de moho en la corteza y empieza a oler a podrido. En muchas heladeras, la humedad y la falta de ventilación generan el ambiente ideal para que los lácteos se deterioren rápido.

Frente a este problema cotidiano, existe un truco casero muy simple que cada vez más personas aplican en la cocina: guardar el queso con una cucharada de azúcar dentro del recipiente. No hace falta usar film plástico ni papel aluminio, y tampoco requiere productos especiales.

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El método es sencillo y económico. El azúcar actúa como un absorbente natural de la humedad, uno de los principales factores que favorecen la aparición de hongos en alimentos como el queso. Al equilibrar la humedad dentro del recipiente, ayuda a conservar mejor la textura y el sabor.

Por qué el azúcar ayuda a conservar el queso

El secreto de este truco está en una propiedad del azúcar conocida como capacidad higroscópica, es decir, su habilidad para absorber la humedad del ambiente.

Queso camembert, guardado en un recipiente con azúcar: la clave para que no se eche a perder. Foto: IA

Cuando el queso se guarda en un recipiente cerrado dentro de la heladera, el aire húmedo queda atrapado. Ese exceso de humedad facilita el desarrollo de microorganismos y moho que terminan arruinando el alimento.

Al colocar una cucharada de azúcar dentro del recipiente, el azúcar absorbe parte de esa humedad. De esta forma se crea un ambiente menos favorable para los hongos, lo que permite que el queso se mantenga en buen estado durante más tiempo.

Cómo aplicar el truco del azúcar paso a paso

Aplicar este método en casa es muy fácil y no requiere experiencia previa. Solo hay que seguir algunos pasos básicos para que funcione correctamente.

Colocar el queso abierto dentro de un recipiente hermético .

Agregar una cucharada de azúcar dentro del recipiente , pero sin que toque el queso.

Cerrar bien el envase y guardarlo en la heladera.

Cambiar el azúcar cada algunos días si se nota húmedo.

El paso a paso para guardar queso con azúcar en la heladera. Foto: IA

Un detalle importante es no dejar el queso en contacto directo con el azúcar, ya que su función es únicamente absorber la humedad del ambiente.

Qué tipos de queso se benefician más con este truco

Este método funciona especialmente bien con quesos blandos y semiduros, que suelen deteriorarse más rápido dentro de la heladera.

Entre los que más se benefician se encuentran:

Queso cremoso

Queso fresco

Port salut

Cuartirolo

Mozzarella

En el caso de los quesos duros, como el reggianito o el sardo, la duración natural suele ser mayor, aunque el truco también puede ayudar a mantenerlos en mejores condiciones, sobre todo en ambientes húmedos.

Si el queso se guarda mal en la heladera, aparece el moho. Foto: IA

Conservar correctamente el queso no solo mejora su sabor y textura, sino que también ayuda a evitar desperdicios en el hogar. Pequeños trucos como este permiten aprovechar mejor los alimentos y extender su duración sin necesidad de gastar dinero extra.

Además, es una técnica fácil de aplicar con productos que ya están en la cocina. Con solo una cucharada de azúcar dentro del recipiente, el queso puede mantenerse fresco durante más días y conservar mejor sus características originales.

Por eso, la próxima vez que abras un queso, guardar el envase con un poco de azúcar puede ser una solución simple para alargar su vida útil y evitar que se eche a perder antes de tiempo.