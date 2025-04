La actitud de Lizy Tagliani del martes por la mañana asombró a todos sus compañeros de Olga, ya que maltrató en vivo a un colaborador, se fue del estudio principal furiosa, y Fernanda Iglesias contó cómo siguió la tensión fuera del aire.

“¿Dónde está el pibe este, Alejandro, el productor? ¿O vos, nene, Lautaro vos? Pongámonos de acuerdo. ¿Qué es que entienden ustedes con que la peluquería funciona en paralelo? Que lo hablamos 700 veces...“.

Ahí, el muchacho le respondió: “Que mientras vos cortás el pelo, acá se desarrolla algún contenido”. A lo cual Tagliani enfureció: “¿Y dónde mier... aparezco yo cortando el pelo? Quiero las cosas en paralelo. Lo hablamos 700 veces”.

Los productores de Lizy Tagliani en Olga.

“¿Dónde está el pibe este? ¿Para qué nos encontramos todos los días media hora? Todos los días de mi vida para charlar al pedo. Hoy lo tendríamos que haber hecho, nene. No a partir de ahora”.

“Si no, no vengo. O sea, estoy trabajando gratis al pedo. Yo no quiero hablar”, remató ante la evidente incomodidad de Toto Kizner, mientras se iba al salón de belleza que estaba montado en otra parte del estudio.

CÓMO SIGUIÓ EL MOMENTO DE TENSIÓN FUERA DEL AIRE

Fer Iglesias reveló qué pasó tras el maltrato de Lizy Tagliani a un productor de Olga.

“Obvio lo cortaron del capítulo que subieron a Youtube porque fue real”, comentó Fernanda Iglesias.

“No terminó ahí. Lizy lo siguió maltratando en el chat del grupo”, continuó la panelista de Puro Show.

Fernanda Iglesias aseguró que Toto Kizner ya no quiere trabajar con Lizy Tagliani en Olga.

“Y ya hay una persona de esa que se quiere ir. Toto Kizner”, compañero de Fernanda Otero, la esposa de Miguel Granados, accionista del canal de streaming.

“Ella siguió diciendo sobre esta situación, pero en tono de maltrato. El pibe se sintió maltratado al aire. Todos se dieron cuenta de que no fue un chiste, por eso ese segmento fue cortado. De hecho, alguien rescató el fragmento y me lo pasó porque quieren que se sepa porque no quieren a Lizy por egocéntrica”.