La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 6 hasta el 10 de abril del 2026.

LUNES

Aries: Alcanzás objetivos laborales con la Luna en Sagitario que impulsa tu crecimiento. Se activan nuevas relaciones en grupos sociales y profesionales que te abren puertas. Probás opciones para descubrir qué camino te conviene más.

Tauro: La comunicación está en primer plano y te ayuda a ordenar temas laborales pendientes. Te motivás con una compra o inversión útil para tu trabajo. Observás cómo un proyecto empieza a tomar la forma que necesitás.

Géminis: Compañeros nuevos aportan ideas y ayudan a potenciar tu proyecto laboral con la Luna en Sagitario. Se generan acuerdos positivos y mejoras concretas en equipo. Entre dos partes logran organizarse para un objetivo en común con equilibrio.

Cáncer: El hogar demanda atención y te lleva a resolver temas pendientes que influyen en tu trabajo. Aun así, lográs avanzar con paciencia y compromiso personal. Celebran decisiones laborales importantes junto a personas cercanas con alegría.

Leo: Toda la energía acompaña para avanzar con la Luna en Sagitario. Se activan oportunidades y planes de expansión con resultados positivos y concretos. Te acercás a un objetivo material que venías buscando hace tiempo con éxito.

Virgo: El esfuerzo laboral se ve favorecido y te permite avanzar hacia el éxito con mayor claridad y organización interna. Reuniones clave para acuerdos económicos positivos. Enfrentás desafíos con fuerza y determinación logrando sostener tu lugar.

Libra: Reuniones con socios o vínculos laborales te ayudan a destrabar proyectos que venían demorados. La Luna en Sagitario impulsa avances firmes y decisiones claras. La competencia te motiva a mejorar y superarte con mayor confianza.

Escorpio: Retomás un tema laboral pendiente con mayor claridad y decisión. Los encuentros con socios aportan soluciones concretas y necesarias. Dejás atrás situaciones confusas que ya no aportan a tu crecimiento personal.

Sagitario: Proyectos avanzan con éxito gracias a la Luna en tu signo que potencia tu energía y confianza personal. Se activan planes de crecimiento importantes. Resolvés situaciones que te preocupaban y avanzás con mayor calma y seguridad.

Capricornio: Es momento de frenar, pensar y reorganizar proyectos laborales antes de seguir avanzando. Recuperás energía y claridad mental para decidir mejor. Conectás con tu interior para tomar mejores decisiones a futuro.

Acuario: Se activan encuentros y vínculos sociales que benefician tu trabajo y tus proyectos actuales. Celebrás logros con personas de tu entorno cercano. Alcanzás mayor tranquilidad económica y estabilidad en lo material.

Piscis: Nuevas ideas laborales te ayudan a resolver problemas del pasado y ordenar tu presente. Ves con claridad hacia dónde avanzar con confianza. Crecimiento sostenido en proyectos que empiezan a dar resultados concretos.

MARTES

Aries: La luna entrando en Capricornio te conecta con el trabajo y la profesión, sintiendo más responsabilidad y compromiso en lo que hacés hoy, con foco en resultados concretos. Excelente día para compartir tu éxito con tus seres amados y disfrutarlo plenamente.

Tauro: La luna en tierra, en Capricornio, te ayuda a mejorar temas laborales y adquirir nuevas capacidades con mayor seguridad personal y confianza en tu camino. Te ofrecen un amor que podés aceptar y abrazar sin dudas ni miedos.

Géminis: La luna en Capricornio te vuelve más organizado y enfocado en el trabajo y la profesión, tomando decisiones más concretas que ordenan tu rumbo actual. Lográs el éxito en compañía del ser amado y estabilidad emocional duradera.

Cáncer: La luna en tu signo opuesto, Capricornio, te da la posibilidad de aprender del otro y crecer en el amor con mayor madurez y compromiso real. Momentos de película en lo afectivo que te ilusionan y motivan.

Leo: La luna en Capricornio potencia encuentros laborales y oportunidades de crecimiento que venías esperando hace tiempo y ahora se empiezan a concretar. Recordás el pasado, pero sabés que es momento de soltar y avanzar con fuerza.

Virgo: La luna en Capricornio, otro signo de tierra, te da oportunidades laborales inesperadas que pueden darte estabilidad y seguridad a largo plazo. Encontrás amor desde un lugar distinto, más sincero y comprometido.

Libra: La luna en Capricornio activa el trabajo y el contacto con personas de poder que impulsan tus objetivos actuales y te abren nuevas puertas. Celebrás logros profesionales que mejoran el amor y la unión con otros.

Escorpio: Aparecen propuestas laborales inesperadas con la luna en Capricornio que te invitan a tomar decisiones importantes con mayor seguridad interna. Apertura a lo nuevo con entusiasmo emocional y entrega.

Sagitario: La luna en Capricornio, tu signo siguiente, impulsa proyectos y te da avances profesionales concretos y visibles que fortalecen tu confianza. Sabés esperar tu momento en el amor con confianza y claridad.

Capricornio: La luna en tu signo activa lo emocional y te apoyás en quien amás para crecer con seguridad, firmeza interna y mayor estabilidad personal. Volvés a creer en el amor con nuevas ilusiones y expectativas.

Acuario: Reconstrucción laboral con la luna en Capricornio, tu signo anterior, que te aporta estabilidad y claridad profesional para ordenar tus próximos pasos. Conexión afectiva con pareja y familia más profunda y sincera.

Piscis: La luna en Capricornio te impulsa a concretar proyectos laborales y compartir logros con tu pareja de forma estable y comprometida. El romance se acerca con propuestas sinceras y reales.

MIÉRCOLES

Aries: Seguís avanzando con rigurosidad y manteniendo la energía con Marte en tu signo. Encuentran mayor abrigo. No temas abrirte a nuevas oportunidades que se presenten, tu determinación te guiará hacia el éxito.

Tauro: Con Marte en tu signo anterior los hace esperar su turno y el más solicitado dentro del trabajo. Aprovecha esta atención para avanzar en tus objetivos laborales y personales con confianza en ti mismo.

Géminis: Marte en Aries te tira un poco para atrás y te pide que tengas paciencia antes de tomar decisiones. Mantén la calma y evalúa cuidadosamente tus opciones antes de actuar, las fantasías pueden guiarte hacia nuevas y emocionantes experiencias.

Cáncer: Marte en Aries te pide un descanso y que resguardes tus deseos. Dedica tiempo para cuidar de ti mismo y encontrar el equilibrio entre tus necesidades personales y las demandas externas.

Leo: Con Marte en Aries te costará recibir de los demás la misma motivación que das. Mantén tu determinación y liderazgo, incluso si los demás no están tan motivados como tú, confía en tu sabiduría interior para seguir adelante.

Virgo: Subes un escalón laboral interesante con Marte en Aries. Disfruta de los frutos de tu arduo trabajo y mantén una actitud receptiva hacia el amor y la gratitud que te rodea.

Libra: Con Marte en Aries pones en la balanza lo que te sirve y lo que no y das vuelta tu casa para darle nueva energía. Es momento de reevaluar tus prioridades y tomar decisiones que te ayuden a encontrar un mayor equilibrio en tu vida.

Escorpio: Marte en Aries hará que en la relación con tu pareja busques apoyo para las mejores decisiones. No temas comunicar tus necesidades y trabajar en equipo para alcanzar tus metas, juntos pueden superar cualquier obstáculo.

Sagitario: con Marte en Aries puedes avanzar mucho en un plan concreto de amor o de trabajo. Confía en tus habilidades y liderazgo para alcanzar tus metas, ahora es el momento de tomar acción y consolidar tus logros.

Capricornio: Compartes con un amor verdadero, materializas una relación con Marte en Aries. Aprovecha este período para fortalecer tus lazos emocionales y construir relaciones sólidas y duraderas.

Acuario: Con Marte en Aries es tiempo para dejar que la motivación venga sola, si algo no te cierra lo mejor será esperar. Confía en tu intuición y mantén una mente abierta ante nuevas posibilidades, incluso si no son evidentes de inmediato.

Piscis: Mejoras en la relación con el trabajo, gracias a la Marte en Aries, todo lo que tienes pendiente, se concreta. Confía en tu fuerza interior y en tu capacidad para superar los desafíos, ahora es el momento de perseguir tus sueños con determinación.

JUEVES

Aries: Con luna menguante aprovechás el comienzo para cerrar etapas que ya no sirven y soltar lo que te frena. Es momento de depurar y avanzar más liviano. A lanzarte en locuras apasionadas y sin esquemas establecidos con libertad total.

Tauro: Los ideales que no fueron llegan a su fin y es tiempo de dejar atrás lo que no funcionó. La luna menguante te ayuda a soltar con seguridad y confianza en lo que viene. Justicia a favor en tus palabras y claridad para decidir con firmeza.

Géminis: Recomponés el trabajo que no está bien gracias a la luna menguante. Se fortalecen vínculos y cortás lo que no suma para abrirte a lo nuevo con más claridad. Elegís rodearte solo de quien realmente merece tu amor y tu energía.

Cáncer: La luna menguante te muestra la cara más profunda de la pareja y te lleva a comprender al otro desde otro lugar con mayor empatía. Momento de aceptar y transformar vínculos. Decidís cambiar tu mente y soltar lo que no se puede sostener más.

Leo: Las indecisiones en el trabajo pueden hacerte dudar con la luna menguante, pero es tiempo de definir qué querés realmente y avanzar con firmeza y determinación personal. Preparás nuevos caminos junto a la pareja con liderazgo.

Virgo: La luna menguante te ayuda a darle forma real al amor y a poner límites necesarios en tus vínculos. Ordenás lo emocional con mayor claridad y madurez interna. Evitá preocuparte de más por quienes amás y enfocá tu energía.

Libra: Sacás lo que no suma a la balanza de tu vida y la luna menguante te impulsa a elegir mejor con mayor conciencia. Tiempo de decisiones más justas y equilibradas. Estás donde necesitás para comprometerte de verdad hoy.

Escorpio: La luna menguante te impulsa a renovar vínculos, abrirte a nuevas personas y soltar lo que ya no tiene sentido en tu vida. Cambios profundos en tu forma de relacionarte. Energía para actuar con pasión en el amor y nuevos comienzos.

Sagitario: Nuevas visiones de futuro te ayudan a cerrar lo que ya no es para vos. Momento de evaluar si algo te distrae o te aleja de tu camino real con mayor conciencia. Cuidado con perder foco por tentaciones externas innecesarias.

Capricornio: La luna menguante te aporta comprensión emocional y te impulsa a cerrar ciclos con madurez y responsabilidad personal. Te preparás para una nueva etapa más sólida. Tiempo ideal para compromisos y vínculos reales y sinceros.

Acuario: La luna menguante te ayuda a hacer cambios internos y a seleccionar mejor tus vínculos con mayor claridad emocional. Nuevas amistades aparecen cuando soltás lo que no va. Cerrás ciclos en relaciones y comunicaciones pendientes.

Piscis: Este día con luna menguante potencia tu intuición y te ayuda a liberar energías negativas del pasado que te condicionaban. Activás tu sensibilidad y tu poder interno con más confianza. Usás tus palabras con claridad y precisión al expresarte.

VIERNES

Aries: Mejora la energía y se activa el trabajo y el amor, la luna en Acuario les trae nuevas ideas y claridad para avanzar en proyectos personales. Lo que les dicen es cierto, aceptan sus propuestas y avanzan sin dudar.

Tauro: Se verá la gran transformación que vienen haciendo. Mejoran con inventiva esta luna en Acuario y encuentran nuevas formas de sostener sus objetivos. Reciben los llamados que están esperando y noticias positivas.

Géminis: Mejoras laborales con luna en su signo amigo, cambiás lo que no va y te animás a tomar decisiones diferentes que abren nuevas puertas. Lo que para otros es pérdida para vos se puede transformar en oportunidad.

Cáncer: Con la luna en Acuario sentirás ganas de rebelarte, necesitás poner paños fríos en el amor para calmar a todos y evitar conflictos innecesarios. Recibís un premio por tus buenas acciones y tu entrega emocional.

Leo: Tiempo de ordenar, de finalizar lo que no va y de resolver temas pendientes con creatividad gracias a la luna en Acuario que te impulsa a renovarte. Cortás con lo que no está bien y te abrís a una nueva etapa.

Virgo: Día ideal para apoyarte en parejas o socios y dejar que ellos tomen decisiones importantes, sobre todo en el amor y en temas compartidos. Surge un viaje corto que renueva tu energía y tu motivación.

Libra: Este día es muy bueno para terminar de comprometerte con un futuro diferente con la luna en Acuario y dar pasos firmes hacia tus objetivos personales. Lográs entrar a la empresa o proyecto que tanto querías.

Escorpio: La luna en Acuario puede dejarte con poca energía, por eso es importante descansar y analizar con profundidad tus vínculos y decisiones en el amor. Necesitás un retiro espiritual o un descanso necesario para vos.

Sagitario: Con luna en Acuario se activa el éxito profesional, aparecen ideas nuevas y sentís más optimismo para avanzar en proyectos importantes. Dejás girar la rueda a tu favor y la suerte te acompaña.

Capricornio: Surgen mejoras por la presencia de la luna en tu signo siguiente y necesitás activar tu lado solidario para equilibrar lo que das y recibís. Entre lo que das y recibís en el amor surge una nueva pasión.

Acuario: Suerte y abundancia con la luna en tu signo, recibís reconocimiento y mejores respuestas en el trabajo que te motivan a seguir creciendo. Brillás y mejoran las relaciones con los demás de forma natural.

Piscis: Día en el que te entregás a la paz y al amor, aunque no sea habitual, sentís la necesidad de frenar y conectar con tu mundo interno. Guiás a los demás para abrir las puertas de su alma y comprenderse.