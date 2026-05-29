Lee tu horóscopo diario del 29 de mayo de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La luna llena despierta emociones intensas y te anima a comprometerte más en el amor. El diálogo sincero mejora vínculos y fortalece relaciones que buscan crecer con verdad.

Tauro : La luna llena moviliza sentimientos profundos y te impulsa a resolver conflictos afectivos. Una charla pendiente o un viaje ayuda a ordenar emociones y recuperar confianza.

Géminis : La luna llena fortalece vínculos y te invita a confiar más en quien amas. Las relaciones avanzan con entusiasmo y seguridad emocional para disfrutar momentos compartidos.

Cáncer : La luna llena aumenta tu sensibilidad y te permite expresar emociones guardadas. Tu alegría fortalece vínculos y genera encuentros románticos llenos de comprensión mutua.

Leo : La luna llena en Sagitario despierta pasión y deseos intensos difíciles de ocultar. Canaliza tu energía en relaciones sinceras y evita juegos emocionales innecesarios.

Virgo : La luna llena puede sensibilizarte demasiado y hacerte buscar refugio emocional. El amor verdadero aporta calma, estabilidad y contención en momentos de mayor intensidad.

Libra : La luna llena activa emociones familiares y te lleva a decir lo que sientes sin filtros. Tus palabras sinceras ordenan vínculos y mejoran relaciones importantes para tu vida.

Escorpio : La luna llena despierta tu magnetismo y fortalece deseos intensos en el amor. Abres tu corazón con confianza y permites que nuevas emociones entren en tu vida.

Sagitario : La luna llena en tu signo expande emociones y te conecta con una pasión auténtica. Reconoces qué vínculo merece tu entrega y qué historia debe quedar atrás.

Capricornio : La luna llena te pide paciencia para ordenar emociones y sanar vínculos pendientes. Tomas decisiones afectivas necesarias para recuperar estabilidad y tranquilidad emocional.

Acuario : La luna llena en Sagitario trae entusiasmo, alegría y nuevas oportunidades amorosas. Fantasías y deseos compartidos pueden convertirse en experiencias reales y felices.