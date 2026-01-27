Se termina enero y, con él, llega una semana cargada de nuevas energías, crecimiento y proyectos para varios signos del zodíaco. Así lo anticipó Jimena La Torre, que compartió sus predicciones para este cierre de mes y dejó en claro que algunos van a sentir un verdadero sacudón positivo.

La astróloga aseguró que estos días serán ideales para cerrar ciclos, tomar decisiones importantes y encarar el año con otra actitud. Según su mirada, cada signo tendrá su propio desafío y oportunidad para aprovechar.

Aries: acción y coraje para abrir puertas

“La luna creciente los impulsa a poner más energía en todo lo que hacen y a moverse sin parar hasta que sus ideas prendan fuego. La iniciativa y la acción constante serán la clave para abrir puertas laborales y personales. Compiten por un lugar y lo defienden con coraje”, explicó La Torre.

Tauro: proyectos que avanzan y amor que se estabiliza

Para Tauro, el panorama pinta más fluido: “Empezás a notar que tus proyectos avanzan con menos esfuerzo y más fluidez. En el amor se multiplican las oportunidades y volvés a creer en algo estable y real. Se ordena el mundo en el que vivís con estabilidad”.

Géminis: cortar con lo que no suma y apostar a los aliados

En el caso de Géminis, la clave estará en elegir bien con quién rodearse: “Los socios y aliados correctos son la llave para un futuro más prometedor. Actuar con cabeza fría y estrategia te evita errores, además de pérdidas de tiempo. Es momento de cortar con lo que resta y quedarte solo con lo que suma”.

Cáncer: energía interior y orden emocional

Para Cáncer, el foco estará en la familia y el equilibrio: “Recuperás la energía interior y aprendés a administrar mejor tus fuerzas. No intentes abarcar todo junto: priorizá lo que realmente importa. La familia y los afectos te ayudan a ordenarte emocionalmente”.

Leo: movimiento laboral y apoyo sincero

Por último, Leo tendrá una semana de mucho movimiento: “Hay mucho movimiento y propuestas que aparecen en lo laboral. Personas que te quieren de verdad te abren caminos y te dan apoyo sincero. Es una luna para aprovechar contactos y mostrar tu valor profesional”.

El cierre de enero llega con nuevas oportunidades y desafíos para estos signos, que según Jimena La Torre, tendrán la chance de renovar energías y encarar el año con otra actitud.