El fin de semana largo de Pascuas trae consigo una energía especial de renovación, reflexión y nuevos comienzos. Este sábado 4 y domingo 5, los movimientos astrales invitan a cerrar ciclos, reconectar con lo esencial y abrirse a oportunidades inesperadas. A continuación, el horóscopo signo por signo.

Aries

El fin de semana te impulsa a bajar un cambio. Es momento de frenar la intensidad y priorizar el descanso. En el amor, alguien podría sorprenderte con un gesto inesperado.

Aries (Foto: Archivo)

Tauro

Días ideales para disfrutar en familia o con amigos. La energía de Pascuas te conecta con lo emocional. Buen momento para sanar vínculos y decir lo que sentís.

Tauro (Foto: AdobeStock)

Géminis

Tu mente estará muy activa, pero tratá de no sobrepensar todo. El domingo será clave para tomar decisiones importantes relacionadas con el futuro.

El signo de Géminis es de naturaleza positiva y de cualidad mutable. (Foto: Archivo)

Cáncer

La introspección será tu mejor aliada. Es un fin de semana para conectar con tu mundo interior y dejar atrás cargas emocionales que ya no suman.

Según la astrología kármica, el signo de Cáncer simboliza nuestra conciencia paterna.

Leo

Las reuniones sociales estarán a la orden del día. Brillás naturalmente y podrías ser el centro de atención. En el amor, hay posibilidades de encuentros apasionados.

Leo (Foto: ChatGPT)

Virgo

Momento de ordenar tanto tu espacio como tus ideas. Aprovechá estos días para planificar lo que viene. En lo laboral, se abren nuevas oportunidades.

Virgo signo (Foto: IA).

Libra

El equilibrio será clave. Buscá armonía en tus relaciones y evitá conflictos innecesarios. Buen momento para actividades creativas o artísticas.

Libra (Foto: redes sociales).

Escorpio

Transformación en puerta. Este fin de semana puede marcar un antes y un después en lo emocional. Animate a soltar lo que ya no te hace bien.

Escorpio (Fuente: redes)

Sagitario

La energía te impulsa a salir, viajar o hacer algo diferente. Ideal para romper la rutina. En el amor, podrías vivir una aventura inesperada.

Sagitario (Foto: Archivo)

Capricornio

Tiempo de introspección y descanso. No todo es trabajo: permitite desconectar. El domingo será perfecto para reorganizar tus prioridades.

Capricornio (Foto: IA).

Acuario

Las ideas fluyen y tu creatividad está en su punto más alto. Aprovechá para proyectos personales. En el amor, alguien podría captar tu atención.

Acuario, signo de aire, simboliza la revolución y representa la sabiduría al ser. (Foto: Archivo)

Piscis

Fin de semana muy emocional y espiritual. Las energías de Pascuas te favorecen para cerrar etapas y comenzar nuevas. Escuchá tu intuición.

Piscis, signo de agua, ​​simboliza la disolución y lo representa dos peces nadando en sentidos opuestos. (Foto: Archivo)

Consejo general para todos los signos:

Este fin de semana de Pascuas es ideal para reconectar con uno mismo, agradecer lo vivido y abrirse a lo que viene. La clave estará en soltar el pasado y abrazar los nuevos comienzos.