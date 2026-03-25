Este 25 de marzo, Adrián Suar celebra su cumpleaños número 58 consolidado como una de las figuras más influyentes del espectáculo nacional.

Aries de pura cepa, el director, actor y productor atraviesa un momento clave que, según el análisis astrológico de Jimena La Torre, marcará un año de transformaciones profundas, especialmente en lo emocional.

Un ariano con destino de liderazgo

Nacido bajo el signo de Aries, Suar combina iniciativa, liderazgo y una fuerte impronta creativa. A nivel generacional, pertenece a la camada del 68, marcada por la conjunción de Urano y Plutón en Virgo, una configuración asociada a cambios estructurales y miradas disruptivas.

Uno de los puntos más destacados de su carta es su Luna en Acuario, una posición que le otorga originalidad, visión social y la capacidad de destacarse en espacios de poder.

La productora de Suar vuelve al ruedo.

Esta energía, que comparte con figuras como el Papa Francisco, John Lennon y Máxima Zorreguieta, potencia su capacidad comunicativa y su influencia en el medio.

2026: un año de emociones, familia y nuevos comienzos

El análisis de su revolución solar indica que Suar inicia un ciclo atravesado por una fuerte carga emocional. La presencia de una Luna creciente en Cáncer marca un período donde lo afectivo y lo familiar cobran protagonismo.

Esta energía sugiere:

Fortalecimiento de vínculos cercanos

Posibilidad de consolidar o formar un nuevo hogar

Mayor conexión con lo íntimo y lo emocional

Además, el hecho de que Argentina esté regida por Cáncer potencia su popularidad, proyectando un año de éxito y reconocimiento.

Aspectos natales de Adrián Suar. Foto: Jimena La Torre

El rol clave de Júpiter: renacer hacia 2027

Otro aspecto central es el movimiento de Júpiter, planeta asociado a la expansión y las oportunidades. Según La Torre, hacia finales de 2026 comenzará a activarse un proceso de renovación que se consolidará entre su próximo cumpleaños y 2027.

Este tránsito indica:

Un nuevo comienzo en su vida personal o profesional

Reconexión con proyectos que le generan pasión

Expansión desde un lugar más auténtico

Numerología: el año de la pareja y el trabajo en equipo

Desde la numerología, el 2026 de Suar está regido por el número 2, un ciclo que pone el foco en los vínculos, la cooperación y la construcción conjunta.

El cálculo parte de su fecha de nacimiento (25/3) combinada con el año en curso, dando como resultado un 11 que reduce a 2, conocido como el “arcano de la pareja”.

Esto implica que:

El éxito no será individual, sino compartido

La pareja y las sociedades serán clave

Habrá fertilidad en proyectos realizados en equipo

Un año para construir desde lo emocional

En síntesis, el nuevo año de vida de Adrián Suar estará atravesado por decisiones que nacen desde lo afectivo. Entre la necesidad de construir vínculos sólidos, la posibilidad de formar un hogar y un futuro renacimiento impulsado por Júpiter, el 2026 se presenta como un punto de inflexión.

Para el productor, el desafío será claro: apostar a la conexión con otros como motor de crecimiento personal y profesional.