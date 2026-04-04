Wanda Nara volvió a captar la atención en redes sociales, pero esta vez no fue por un escándalo ni por su vida mediática, sino por un detalle mucho más íntimo: el living de su casa en Punta del Este.

A través de distintas imágenes, la empresaria dejó ver un ambiente que combina diseño, calidez y una estética completamente alineada con el entorno costero. El espacio se destaca por su amplitud, la presencia de luz natural y una paleta de colores que refuerza la sensación de calma.

UN LIVING CON ESTILO COSTERO Y PROTAGONISMO DE LA LUZ

El corazón del ambiente es, sin dudas, un enorme ventanal que conecta directamente con la playa. Este recurso no solo permite una vista abierta al mar, sino que también integra el exterior con el interior, generando una continuidad visual que potencia la amplitud del espacio.

La elección de tonos neutros —principalmente blancos y crudos— domina tanto en paredes como en muebles. Esta base clara aporta luminosidad y refuerza el estilo costero en Punta del Este, típico de las casas frente al mar.

Wanda Nara mostró el living de su casa en Punta del Este. Crédito: Instagram

MADERA, TEXTURAS Y UNA ESTÉTICA MINIMALISTA

Uno de los detalles más distintivos del living es el revestimiento de madera blanca en listones verticales. Este recurso suma textura sin romper la armonía cromática y aporta calidez, manteniendo una línea estética limpia.

El techo a dos aguas, también en tonos claros, eleva visualmente el ambiente y genera una mayor sensación de volumen. A esto se suman lámparas colgantes de lino, que filtran la luz de manera suave y acompañan el concepto natural del espacio.

La distribución del mobiliario responde a una lógica funcional y relajada. El ambiente gira en torno a una mesa central de madera natural, acompañada por sillas en tonos claros y líneas simples.

Wanda Nara mostró el living de su casa en Punta del Este. Crédito: Instagram

Lejos de un estilo recargado, cada elemento parece elegido para favorecer la circulación y el uso cotidiano. El living de Wanda Nara en Uruguay está claramente pensado para encuentros informales y momentos en familia.

En uno de los laterales, una biblioteca empotrada en blanco suma un toque personal con libros, objetos decorativos y fotos familiares. A su vez, un espejo circular con marco de madera amplía visualmente el espacio y refuerza la sensación de continuidad.

EL VENTANAL A LA PLAYA, EL GRAN PROTAGONISTA

El detalle que termina de definir el carácter del living es su apertura total hacia el exterior. La vista al mar no solo funciona como un elemento visual, sino que se convierte en parte de la decoración.

Wanda Nara mostró el living de su casa en Punta del Este. Crédito: Instagram

En conjunto, el espacio refleja una búsqueda clara: un equilibrio entre diseño, confort y conexión con la naturaleza. Un living en Punta del Este donde predominan la luz, los materiales nobles y una estética relajada que dialoga con el paisaje.