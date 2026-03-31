Wanda Nara volvió a generar revuelo en redes sociales con un inesperado anuncio que desconcertó a sus millones de seguidores.

Desde su cuenta principal de Instagram, la conductora y empresaria comunicó que comenzará a usar con mayor frecuencia un perfil secundario que creó recientemente.

Wanda Nara sorprendió con un inesperado anuncio en Instagram (captura de Instagram)

Wanda Nara sorprendió con un inesperado anuncio en Instagram

“Me mudo a esta cuenta por un tiempito”, escribió Wanda, dejando en claro que se trata de un cambio momentáneo, aunque su perfil original continúa activo.

Lo cierto es que Nara apuesta a darle más visibilidad a esta nueva cuenta, que ya supera los 821 mil seguidores al 31 de marzo.

En ese espacio, la mediática comparte contenido muy similar al de su cuenta principal, con publicaciones profesionales, campañas comerciales y también momentos de su vida personal.

Una vez más, Wanda logra captar la atención con cada movimiento en redes, generando expectativa sobre cómo continuará manejando su presencia digital.