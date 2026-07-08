Mientras millones de argentinos sufrían la remontada épica ante Egipto, una salteña miraba el partido con otra tranquilidad: Marcela López, tarotista y numeróloga, ya había anticipado en la previa que la Selección argentina iba a ganar y clasificarse a los cuartos de final del Mundial 2026, aunque con una advertencia que terminó siendo profética: no iba a ser nada fácil.

“La perseverancia y el trabajo en equipo marcarán la diferencia, permitiendo que Argentina elimine a Egipto y avance a los cuartos de final”, había publicado la bruja antes del encuentro. El resultado le dio la razón con creces: el conjunto africano llegó a estar 2-0 arriba y el equipo de Lionel Scaloni lo dio vuelta 3-2 en un final agónico.

Tras la clasificación, la tarotista celebró su acierto. “Yo dije que no iba a ser fácil. Estoy muy feliz”, expresó en diálogo con TN después del partido.

López tiene 43 años y tira las cartas desde los 12. Su historial con la Albiceleste es llamativo: “Con la Selección lo vengo haciendo desde la Copa América, cuando cortó la mala racha. Tengo el Mundial de Qatar encima, que predije que íbamos a salir campeones y fue así”, contó.

En este Mundial ya venía de acertar el resultado contra Cabo Verde: “Lo vi minuto a minuto. Soy muy exigente conmigo, trato de dar lo mejor de mí”. Y aunque en las redes algunos la insultan o cuestionan su trabajo, ella no se mueve de su lugar: “Yo estoy muy segura de lo que ven mis cartas, de lo que ven mis runas. Lo reviso mucho para no errarle”.

La tarotista que predijo el triunfo anteEgipto reveló hasta dónde llega Argentina. Crédito: Instagram/@bruja.delcamino

LA NUEVA PREDICCIÓN: QUÉ VIO PARA LO QUE VIENE

Con el pase a cuartos asegurado, la salteña se animó a ir más allá y lanzó un pronóstico que ilusiona a todos los hinchas. “Por lo que vengo viendo, sé que Argentina llega a la final, pero no miré todavía el resultado”, adelantó.

Para sus lecturas, combina las cartas con otra disciplina: “Nunca termino de sorprenderme. Como me gusta la astrología, me juego a ver ciertos horarios o activaciones que tiene la Argentina. Pero para mí llega a la final porque lo veo”, cerró.