Mientras millones de argentinos sufrían la remontada épica ante Egipto, una salteña miraba el partido con otra tranquilidad: Marcela López, tarotista y numeróloga, ya había anticipado en la previa que la Selección argentina iba a ganar y clasificarse a los cuartos de final del Mundial 2026, aunque con una advertencia que terminó siendo profética: no iba a ser nada fácil.
“La perseverancia y el trabajo en equipo marcarán la diferencia, permitiendo que Argentina elimine a Egipto y avance a los cuartos de final”, había publicado la bruja antes del encuentro. El resultado le dio la razón con creces: el conjunto africano llegó a estar 2-0 arriba y el equipo de Lionel Scaloni lo dio vuelta 3-2 en un final agónico.
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Tras la clasificación, la tarotista celebró su acierto. “Yo dije que no iba a ser fácil. Estoy muy feliz”, expresó en diálogo con TN después del partido.
López tiene 43 años y tira las cartas desde los 12. Su historial con la Albiceleste es llamativo: “Con la Selección lo vengo haciendo desde la Copa América, cuando cortó la mala racha. Tengo el Mundial de Qatar encima, que predije que íbamos a salir campeones y fue así”, contó.
En este Mundial ya venía de acertar el resultado contra Cabo Verde: “Lo vi minuto a minuto. Soy muy exigente conmigo, trato de dar lo mejor de mí”. Y aunque en las redes algunos la insultan o cuestionan su trabajo, ella no se mueve de su lugar: “Yo estoy muy segura de lo que ven mis cartas, de lo que ven mis runas. Lo reviso mucho para no errarle”.
LA NUEVA PREDICCIÓN: QUÉ VIO PARA LO QUE VIENE
Con el pase a cuartos asegurado, la salteña se animó a ir más allá y lanzó un pronóstico que ilusiona a todos los hinchas. “Por lo que vengo viendo, sé que Argentina llega a la final, pero no miré todavía el resultado”, adelantó.
Para sus lecturas, combina las cartas con otra disciplina: “Nunca termino de sorprenderme. Como me gusta la astrología, me juego a ver ciertos horarios o activaciones que tiene la Argentina. Pero para mí llega a la final porque lo veo”, cerró.