La guerra mediática entre Mauro Icardi y Yanina Latorre no da tregua, y esta vez fue Fernanda Iglesias quien decidió meterse de lleno en la polémica. La panelista utilizó sus redes sociales para aportar un dato adicional sobre la identidad de la mujer que, según el futbolista, habría mantenido un vínculo con Diego Latorre.

El comentario llegó apenas horas después de que Icardi lanzara un enigmático cargado de indirectas hacia la familia Latorre.

Todo comenzó cuando el delantero publicó un mensaje picante en el que proponía armar un “enigmático”, el juego mediático que Yanina suele utilizar en sus propios programas. Como primera pista, Icardi mencionó la palabra “vecina”, dejando entrever que la persona señalada viviría cerca del entorno de Diego Latorre.

Mauro Icardi aseguró tener pruebas reales sobre una supuesta amante de Diego Latorre en Miami. Crédito Instagram @mauroicardi Por: Captura Web

El mensaje generó de inmediato una ola de repercusiones en las redes y reavivó viejos rumores sobre la vida privada del comentarista deportivo.

FERNANDA IGLESIAS Y SU NUEVA PISTA SOBRE EL ENIGMÁTICO DE ICARDI

Desde sus vacaciones, Iglesias aclaró que no pensaba explayarse sobre el tema, aunque no se privó de sumar información. La periodista explicó que, si bien prefiere mantenerse al margen para evitar más exposición, sí cuenta con datos concretos sobre la mujer en cuestión. Además, respaldó la pista original del futbolista y sumó una nueva referencia relacionada con el ámbito escolar, lo que disparó aún más las teorías entre los usuarios de redes sociales.

Fernanda Iglesias sumó una pista clave sobre la supuesta amante de Diego Latorre Crédito : Instagram @ferigleok Por: Captura Web

La comunicadora fue cuidadosa en sus palabras, pero dejó en claro que maneja información que hasta ahora no había trascendido públicamente.

Su intervención se suma a un comentario previo, en el que ya había respaldado la versión de una supuesta infidelidad ocurrida durante un viaje a Miami, asegurando que el tema era conocido puertas adentro del ambiente periodístico desde hacía tiempo.

EL CRUCE ENTRE MAURO ICARDI Y YANINA LATORRE SUMA UN NUEVO CAPÍTULO

Este intercambio se da en el marco de una disputa mediática cada vez más tensa entre el futbolista y la panelista, que en las últimas semanas protagonizaron varios cruces públicos. La intervención de Iglesias no hizo más que echar leña al fuego, sumando un nuevo condimento a una historia que mantiene expectante al mundo del espectáculo argentino.

Fernanda Iglesias sumó una nueva pista sobre la identidad de la supuesta amante de Diego Latorre: "mami del cole". Crédito: Instagram @ferigleok Por: Captura Web

Mientras tanto, ni Diego Latorre ni la persona señalada realizaron declaraciones públicas al respecto. La polémica continúa sumando capítulos y todo indica que, con cada nueva pista, la tensión entre las partes seguirá escalando en los próximos días.