Mauro Icardi dio una nueva pista sobre la supuesta amante de Diego Latorre, en medio de su contienda mediática con Yanina Latorre, que parece no tener tregua.

Ahora, el futbolista no solo deslizó que Diego le habría sido infiel a la conductora de SQP con una vecina odontóloga, sino que también reflotó una entrevista en la que el propio comentarista deportivo contó en Bondi Live un ataque de celos de Yanina porque demoró paseando al perro en su barrio.

La nueva pista que lanzó Mauro Icardi sobre la supuesta amante de Diego Latorre (captura de Instagram)

El picante enigmático de Mauro Icardi sobre la presunta amante de Diego Latorre

“Aruzza, qué calladita estuviste hoy. ¿Cómo venimos con el enigmático? ¿Alguna idea?”, escribió Icardi en la placa que subió a Instagram Stories.

Mauro continuó, picante: “Segunda pista: si saco de noche a pasear a los perros, ¿creés que alguna odontóloga me atenderá?”.

El día que Yanina Latorre salió a buscar furiosa a Diego por el barrio (Bondi Live)

El día que Yanina Latorre salió a buscar furiosa a Diego por el barrio

Acto seguido, el novio de China Suárez y exmarido de Wanda Nara compartió una nota de Diego Latorre en Bondi Live, junto a Yanina Latorre y Ángel de Brito, en la que hablaba del día que su esposa salió a buscarlo por el barrio.

“Yo saco a pasear al perro dos veces por día. Quizás hay una tercera. Y ese día demoré 45 minutos. Yo vivo en un barrio cerrado, no es que me puedo ir a…”, comenzó contando Diego.

“Pero hay muchas casas”, lo interrumpió Yanina. Y él bromeó: “Tengo mala reputación, pero no para tanto”.

Con el episodio en su memoria, la conductora de SQP continuó el relato: “Te empecé a escribir y no contestabas”.

Diego acotó: “Yo la veo a Yanina desesperada con el auto. Estaba poseída por un demonio”.

Con vehemencia, Yanina Latorre retomó: “No me contestó durante 40 minutos. Llamé a la guardia. Y cuando me lo encontré me agarró un ataque porque me lo imaginé saliendo de la casa de una mina. Y me molestó porque iba con el perro; dije: ‘El perro mirando cómo coge. No hay necesidad’”.