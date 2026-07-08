El agónico triunfo de la Selección Argentina ante Egipto por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo desató la euforia de millones de hinchas. En el caso de Yanina Latorre, la intensidad con la que vivió el partido terminó pasándole factura.

Al comenzar una nueva emisión de SQP, la conductora sorprendió al revelar que sufrió una fuerte contractura producto del estrés y los nervios que le generó el encuentro.

Qué problema de salud sufrió Yanina Latorre durante el partido de Argentina

Qué problema de salud sufrió Yanina Latorre durante el partido de Argentina

"Esto es lo que queda de mí después del partido. Quedé sentada acá, dura, como una momia“, expresó Yanina, mientras permanecía casi inmóvil en su silla.

Con humor, agregó: "Pía dice que estoy peor que Mirtha“, en referencia a Pía Shaw, su compañera de programa.

Luego explicó cómo evolucionó el dolor: "En el partido me quedé dura. Me atraviesa toda una contractura por la espalda. Ya me tomó el brazo y el cuello“, detalló.

Pese a las molestias, decidió conducir el programa y bromeó con su panelista: "Pía no quiso conducir, me obligó a hacer el programa. Cuando vean que caigo, me ponchan y que arranque Pía“.

Entre risas, Pía Shaw le respondió: "Ahí me paro y te hago la segunda“.

La emoción de Yanina Latorre por el triunfo de Argentina

Más allá del malestar físico, Yanina también compartió la emoción que le generó la clasificación de la Selección.

"¡Qué día tremendo! ¡Qué partidazo! La emoción de Messi, de Scaloni... Yo los amo, lo dieron todo y ganaron en 12 minutos con el corazón“, expresó.

Por último, se refirió a las críticas que surgieron desde Egipto tras el encuentro: "Los egipcios están enajenados. Están diciendo que está comprado el Mundial, que va a ganar Argentina. Un resentimiento total“, cerró.