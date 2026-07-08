A pocas horas del épico triunfo de la Selección Argentina ante Egipto, después de remontar un 2 a 0 y quedarse con la victoria, Diego Latorre habló desde Atlanta con Yanina Latorre para SQP y respondió a las explosivas declaraciones de integrantes del seleccionado egipcio, quienes aseguraron que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está “arreglada” para que Argentina sea campeona.

"Los egipcios están atacados, diciendo que el Mundial está todo arreglado para que lo gane Argentina. ¿Viste algo de eso?“, le preguntó la conductora.

Sin rodeos, el comentarista deportivo respondió: "Esa es la fácil. Tuvo el espíritu que tuvo Argentina para creer que podía ganar en el mal momento, lo tuvo Egipto para tirarse atrás con el 2 a 0 a favor, para entregarle el partido a Argentina, que estaba confusa y tropezaba“.

Qué dijo Diego Latorre tras las acusaciones de Egipto contra Argentina: "Esa es la fácil" (video de América TV)

Luego, Latorre dio su análisis de las jugadas más discutidas del encuentro. "Yo vi el penal a Nicolás Tagliafico, vi el pisotón a Lisandro Martínez con esa lupa del VAR y la última jugada de Julián Álvarez claramente no es penal“, resumió.

Antes de cerrar la entrevista, Yanina le consultó por el gol anulado a Egipto. "¿El gol anulado estuvo bien anulado?“, preguntó.

”Sí, el del pisotón estuvo bien anulado. Y también hay un quiebre cuando a Egipto se le lesiona Emam Ashour, el número 12, que era una tortura para Argentina“, respondió Diego.

Egipto denunció que el Mundial está “amañado”

Tras la eliminación, el delantero Mostafa Ziko descargó toda su bronca contra el árbitro francés François Letexier en una entrevista con los micrófonos oficiales de la FIFA.

Visiblemente molesto, aseguró que el juez estuvo condicionado desde el inicio del partido e insinuó que el torneo favorece a la Selección Argentina. "Fuimos brillantes contra los campeones del mundo. Pero el árbitro estuvo definitivamente sesgado desde el mismísimo inicio del partido. Felicidades a Argentina por la Copa del Mundo; el torneo está amañado, no necesitan nada más. El árbitro fue injusto, injusto, injusto“, lanzó.