La Selección argentina consiguió una trabajada victoria por 3 a 2 frente a Egipto y selló su clasificación a los cuartos de final del MUNDIAL™. En un partido cargado de tensión, el equipo de Lionel Scaloni sufrió hasta el último minuto, pero logró quedarse con el pase a la siguiente instancia del torneo.

Como ya es tradición, el pitazo final dio paso a otro espectáculo: el de las redes sociales. X se inundó de memes que reflejaron el sufrimiento de los hinchas durante el encuentro, las reacciones a los goles de la Albiceleste y el alivio por una clasificación que costó más de lo esperado.

Entre las publicaciones más compartidas sobresalieron los desopilantes memes que imaginaron una épica batalla entre Mirtha Legrand y Tutankamón, aprovechando el cruce con Egipto para jugar con el histórico humor argentino. Las ingeniosas imágenes, que convirtieron a la conductora en una inesperada protagonista del Mundial 2026, se volvieron virales en cuestión de minutos y dominaron la conversación en las redes.

LOS MEJORES MEMES TRAS EL PASE DE LA SELECCIÓN ARGENTINA A CUARTOS DE FINAL EN EL MUNDIAL 2026

Memes Selección argentina venció a Egipto y pasó a cuartos de final en el Mundial 2026 (Foto: X).

Memes Selección argentina venció a Egipto y pasó a cuartos de final en el Mundial 2026 (Foto: X).

Memes Selección argentina venció a Egipto y pasó a cuartos de final en el Mundial 2026 (Foto: X).

Memes Selección argentina venció a Egipto y pasó a cuartos de final en el Mundial 2026 (Foto: X).

Memes Selección argentina venció a Egipto y pasó a cuartos de final en el Mundial 2026 (Foto: X).

Memes Selección argentina venció a Egipto y pasó a cuartos de final en el Mundial 2026 (Foto: X).

Memes Selección argentina venció a Egipto y pasó a cuartos de final en el Mundial 2026 (Foto: X).

Memes Selección argentina venció a Egipto y pasó a cuartos de final en el Mundial 2026 (Foto: X).

Memes Selección argentina venció a Egipto y pasó a cuartos de final en el Mundial 2026 (Foto: X).

Memes Selección argentina venció a Egipto y pasó a cuartos de final en el Mundial 2026 (Foto: redes sociales).

Memes Selección argentina venció a Egipto y pasó a cuartos de final en el Mundial 2026 (Foto: redes sociales).