La llegada de los futbolistas de la Selección argentina a las distintas concentraciones internacionales no solo despierta pasión deportiva, sino que se ha convertido en una auténtica pasarela de moda. Los jugadores imponen tendencias globales con sus looks streetwear, combinando ropa urbana de diseñador y complementos de lujo.

En su paso por Puro Show, el reconocido diseñador y experto en moda Fabián Paz analizó al detalle los estilismos de los campeones del mundo y reveló el secreto detrás de uno de los accesorios que genera furor: el bolso masculino.

El bolso masculino: la tendencia impuesta por la Selección y celebridades internacionales

Los bolsos de mano y valijas de las estrellas de fútbol dejaron de ser un elemento puramente utilitario para transformarse en el accesorio central del look. Desde piezas exclusivas hasta opciones más accesibles, las marcas de lujo encontraron en los deportistas a sus mejores embajadores.

“Los jugadores están en la mirada del mundo hoy. El bolso que usa un Messi se agota, obviamente. Aunque no todo el mundo puede pagar un bolso de Hermès de 35.000 dólares, también están las réplicas, hay marcas que sacan opciones... hay posibilidades para todos”, explicó Fabián Paz sobre el impacto que generan.

Además de Lionel Messi, figuras jóvenes como Nico Paz también marcan agenda. El diseñador, que resulta ser su tío, comentó que el futbolista del Como italiano (cuyo pase pertenece al Real Madrid) mantiene un perfil muy bajo, pero sus accesorios no pasan desapercibidos: “Él es súper sencillo, se viste en Zara y H&M, pero el bolso que lleva es de marca: se lo regalaron de Valentino”.

¿Cómo se debe llevar el bolso masculino según Fabián Paz?

Una de las grandes dudas entre los hombres que quieren sumarse a esta tendencia es cuál es la forma correcta y estilosa de cargar un bolso de mano o tote. Ante esto, Fabián Paz fue categórico y dio una clase rápida de estilo:

La forma correcta: “Lo podés llevar como quieras, pero ahí... relajado”, detalló Paz, señalando que la clave está en llevarlo colgado del brazo de manera natural, o sosteniéndolo con la mano hacia abajo de forma descontracturada.

Fabián Paz muestra cómo usar el bolso masculino (Foto: captura de eltrece).

El error que hay que evitar: El diseñador advirtió de manera divertida el error absoluto al cargarlo: “Acá arriba apoyado en el antebrazo, así no. Te pareces a Mamá Cora, tiene que dejarse colgado”, bromeó, haciendo alusión a no llevarlo rígido o pegado al cuerpo de manera anticuada.

Fabián Paz muestra cómo usar el bolso masculino (Foto: captura de eltrece).

Shorts micro y looks relajados: las otras claves de la temporada

El análisis no se quedó solo en las valijas y los bolsos. Paz también destacó los conjuntos diseñados por Adidas para la delegación albiceleste y adelantó lo que se viene con fuerza en el placard de los hombres para la próxima temporada:

Shorts micro: Al ver los pantalones cortos de la Selección, el experto aseguró que la tendencia internacional va por ese camino. “En la última Semana de la Moda de Hombres, los shorts son así, tipo micro. Están espectaculares”, dijo Fabián Paz.

Los looks de los futbolistas de la Selección argentina (Foto: captura de eltrece).

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