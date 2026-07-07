Cecilia Ce rompió el silencio en sus historias de Instagram tras días de rumores y versiones cruzadas sobre su separación de Nacho Levy.

La sexóloga y creadora de contenido, conocida como La licenciada Ce, grabó una serie de videos en los que contó cómo atraviesa el momento y dejó definiciones fuertes sobre el vínculo que acaba de terminar, al que describió como “metódico y sistemático”.

“Acabo de grabar setenta historias, qué difícil”, arrancó, y explicó por qué le costó tanto exponerse: “Yo siempre usé este espacio con esa sensación de ‘somos una comunidad, nos conocemos todos’. Cuando vi todas las historias por todos lados, fue muy difícil”.

“ESTOY BIEN, ESTOY ENTERA”

El primer objetivo de sus videos, según ella misma explicó, fue llevar tranquilidad. “Primero decirles que estoy bien, y gracias por el apoyo y los mensajes de amor por todos lados. Ojalá todas las personas que pasan por una situación así tuviesen ese apoyo, porque es otra cosa cómo uno lo atraviesa. Pienso en cuánta gente lo tiene que hacer de puertas adentro, a solas, en silencio”, reflexionó.

Sin esquivar el costado más duro, reconoció el impacto que la situación tiene en su día a día: “Me cuesta mucho ordenar la cabeza, me está costando mucho concentrarme”. Y sumó un detalle íntimo: “Las pesadillas son una mierda, porque a mí me encanta dormir y no puedo. Tengo pesadillas todas las noches sin parar. Pero sé que va a pasar, sé que es mi cerebro procesando todo esto”.

Crédito: Instagram

LA EXPLICACIÓN DE LA ESPECIALISTA

Uno de los pasajes más fuertes llegó cuando respondió a quienes la cuestionan por su profesión.

“Por más de que me digas 63 veces que soy una pelotuda, entiendo cuál fue la vulnerabilidad que me llevó a ese vínculo. Por eso cuando dicen ‘¡Ah! ¿Por qué la psicóloga?’, porque todas las personas tenemos vulnerabilidades, todas las personas tenemos agujeros y estos depredadores saben identificar ese agujero y se disfrazan de aquello que lo tapa. Son muy hábiles”, explicó.

En esa línea, contó que atravesó tres escenas clave en los últimos 21 días, entre ellas la ruptura definitiva y lo que definió como “la caída del velo”: “Fue un proceso posterior, que fue lo que a mí me llevó a decir: ‘¡Ah! Esto es metódico y sistemático’”.

Pese al momento, la especialista eligió cerrar con un mensaje esperanzador. “Tengo paz. Una paz que no tuve en mucho tiempo. Es atravesar un momento difícil para la paz, pero tener la paz que no tuviste en mucho tiempo vale la pena. Tu sistema nervioso deja de estar en alerta, recuperás la claridad, recuperás la tranquilidad”, aseguró.

También adelantó hacia dónde quiere llevar su experiencia: “Lo único que supera al miedo es la motivación. Esas situaciones difíciles a mí se me aclaran cuando entiendo hacia dónde van, que tiene que ver con ayudar a otras mujeres y a otras personas a identificar, a ponerle palabras a algo que no sabían”.

Por último, confirmó que seguirá con su agenda profesional: la semana que viene estará en Olga hablando de sexualidad. Y dejó una declaración de principios sobre cómo piensa atravesar todo esto: “Sepan que sin humor yo no puedo atravesar esto. O sea, si no hay humor, que no haya nada”.