Después de días de máxima exposición mediática, Cecilia Ce reapareció en sus redes sociales con una postal íntima que conmovió a sus seguidores.

La reconocida sexóloga y escritora compartió en sus historias de Instagram una foto de su perro, un imponente Boyero de Berna, acompañada de una frase breve pero contundente: “Amor de mi vida”, junto a un corazón rojo.

En la imagen, tomada durante una tarde soleada en una plaza, se ve al animal sentado sobre el pasto, con la lengua afuera y una postura serena, en lo que parece ser un momento de paseo y desconexión para la licenciada.

EL DESCARGO QUE SACUDIÓ A LAS REDES

Es que la aparición de esta historia llega luego de que Cecilia Ce denunciara públicamente haber atravesado situaciones de violencia psicológica y hostigamiento durante su relación con Nacho Levy, el periodista y referente de La Garganta Poderosa. En aquel posteo, sobre fondo negro, la especialista describió conductas de control y privación del sueño, y cerró con una frase que se viralizó: “Por suerte, pude salir”.

El refugio de la licenciada Cecilia Ce tras su separación y denuncia a Nacho Levy: “Amor de mi vida”. Crédito: Instagram

Las repercusiones fueron inmediatas: la actriz Gloria Carrá, expareja del comunicador, se solidarizó con la sexóloga, y La Garganta Poderosa decidió apartar a Levy de la organización tras activar su protocolo de géneros. Incluso, días atrás la propia Cecilia Ce se había despedido de las redes con un último mensaje, en medio del vendaval mediático.