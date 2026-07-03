La euforia por el Mundial 2026 no distingue rubros ni fronteras: la cantante Rosalía y la actriz Penélope Cruz dijeron presente en el SoFi Stadium de Los Ángeles para alentar a la Selección española en su cruce ante Austria, por los 16avos de final. Desde las gradas, ambas fueron testigos del triunfo de España y protagonizaron uno de los momentos más comentados de la jornada.

El estadio explotó cuando, tras el último gol español, comenzó a sonar una canción de Rosalía y las cámaras enfocaron a las dos artistas festejando junto al resto de los hinchas. La secuencia se viralizó en cuestión de minutos y convirtió a la dupla en la gran atracción de la tribuna.

FANÁTICAS CON LA CAMISETA PUESTA

Fieles al clima mundialista, las dos celebridades lucieron camisetas y merchandising de La Roja, y estuvieron acompañadas por el actor Javier Bardem, otro ilustre fanático del seleccionado. En medio de los festejos, Penélope Cruz compartió en sus redes sociales una selfie junto a Rosalía, con un mensaje que desbordaba entusiasmo: “Vamoooooos España!!!! Felicidades!!!”.

Rosalía y Penélope Cruz alentaron a España en el Mundial y se robaron todas las miradas. Crédito: Instagram

La intérprete de “Despechá”, por su parte, mostró su outfit completo en una historia de Instagram: una camiseta blanca con el escudo español, una bufanda del equipo, calzas capri y stilettos negros, en una combinación que mezcló pasión futbolera y estilo. Como broche, la catalana levantó tres dedos frente a la cámara, en alusión a los goles que España le marcó a Austria para sellar su pase a la siguiente ronda del Mundial.