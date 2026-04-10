La cantante española Rosalía analiza la posibilidad de instalarse en Madrid o, al menos, realizar una fuerte inversión inmobiliaria en una de las zonas más codiciadas de la capital.

Según trascendió, la artista visitó con intención de compra una propiedad centenaria reconvertida en un sofisticado tríplex ubicado en el barrio de Argüelles, una zona residencial elegante donde también residen figuras destacadas.

Así es la casa que Rosalía quiere comprar en Madrid: es un triplex valuado en 2.2 millones de euros | Créditos: Instagram @acerojoaquintorres

El interés inmobiliario coincide con un presente personal y profesional particularmente intenso para la artista catalana Rosalía.

Así es la casa que Rosalía quiere comprar en Madrid: es un triplex valuado en 2.2 millones de euros | Créditos: Instagram @acerojoaquintorres

Fuentes cercanas aseguran que la eventual compra no estaría vinculada a un nuevo proyecto sentimental, sino más bien a una estrategia personal y artística vinculada a su futuro creativo.

Así es la casa que Rosalía quiere comprar en Madrid: es un triplex valuado en 2.2 millones de euros | Créditos: Instagram @acerojoaquintorres

Así es la casa que Rosalía quiere comprar en Madrid: es un triplex valuado en 2.2 millones de euros | Créditos: Instagram @acerojoaquintorres

ASÍ ES EL TRIPLEX QUE QUIERE COMPRAR ROSALÍA

La propiedad que evalúa adquirir destaca por su singular arquitectura: se trata de un antiguo local a pie de calle transformado en una residencia de tres niveles, un concepto poco habitual en el mercado inmobiliario madrileño.

Así es la casa que Rosalía quiere comprar en Madrid: es un triplex valuado en 2.2 millones de euros | Créditos: Instagram @acerojoaquintorres

El proyecto fue diseñado por el prestigioso arquitecto Joaquín Torres, reconocido por sus desarrollos de alto perfil orientados al lujo contemporáneo.

Así es la casa que Rosalía quiere comprar en Madrid: es un triplex valuado en 2.2 millones de euros | Créditos: Instagram @acerojoaquintorres

El nivel superior alberga amplias terrazas con vistas abiertas sobre los cielos de Madrid, pensadas como espacios sociales y de descanso al aire libre.

Así es la casa que Rosalía quiere comprar en Madrid: es un triplex valuado en 2.2 millones de euros | Créditos: Instagram @acerojoaquintorres

En la planta intermedia se encuentra el dormitorio principal, acompañado por vestidores, baños privados y una gran sala de estar junto a una zona de despachos, destinada a las actividades más personales y creativas del propietario.

Así es la casa que Rosalía quiere comprar en Madrid: es un triplex valuado en 2.2 millones de euros | Créditos: Instagram @acerojoaquintorres

La planta inferior concentra tres dormitorios adicionales en suite, área de gimnasio, piscina privada y una zona de servicio con cocina independiente. El diseño incluye además patios interiores con vegetación que aportan luminosidad y privacidad, un equilibrio buscado entre la vida urbana y la tranquilidad doméstica.