Antes de convertirse en una de las figuras más influyentes del pop global en español, Rosalía enseñaba canto en su piso de Bogatell. Aquellas clases reaparecen hoy gracias al relato viral de Pol Trigo, conocido como POL (@holasocelpol en TikTok).

El músico catalán publicó un video en el que cuenta cómo, siendo adolescente, la artista se convirtió en su profesora y marcó sus primeros pasos en la música.

“Cómo conocí a Rosalía antes de que fuese una estrella internacional y cómo llegó a ser mi profesora de canto”, introduce en su video, que ya acumula cientos de visualizaciones.

Pol recuerda que tenía quince años y estudiaba música en Barcelona cuando un profesor le habló por primera vez de ella.

Rosalía se reencuentra con un exalumno al que dio clases de canto hace más de diez años: la historia viral . (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP, archivo) Por: Vianney Le Caer/Invision/AP

“He conocido a una chica que se llama Rosalía, canta flamenco y tiene algo muy especial. Búscala en Facebook”, le dijo aquel docente que frecuentaba la escena local.

El joven la buscó en la red social y descubrió que se presentaba en el Raval, en una asociación cultural. Decidió asistir acompañado por sus padres y quedó impactado: “Me quedé alucinado con su voz”.

Volvió a verla en otro show, esta vez en el bar Pastís, y allí se produjo el primer contacto directo. “Rosalía vino directa a nosotros a preguntarnos quiénes éramos y qué hacíamos tan jóvenes allí”. Él aprovechó para preguntarle si daba clases. La artista respondió que aún no, pero que cuando encontrara un piso adecuado lo contactaría.

EL REENCUENTRO DE ROSALÍA CON UN EXALUMNO

“Un día me escribió y empezamos a dar clases”, recuerda. Las sesiones fueron semanales, entre sus 16 y 19 años, en la casa de la cantante en Bogatell.

Rosalía se reencuentra con un exalumno al que dio clases de canto hace más de diez años: la historia viral | Créditos: Instagram @holasocelpol

Las clases se terminaron cuando Rosalía ya no podía sumar más compromisos: presentaba su disco Los Ángeles (2017) y ultimaba su proyecto final de la ESMUC, que luego derivaría en El mal querer (2018). Antes de despedirse, le recomendó seguir estudiando con su profesora técnica vocal, Maria Dolors Cortés. “Me cambió la voz y la vida”, afirma Pol.

Hoy, él también lanzó su primer EP, Mil vuit-cents quaranta quilòmetres, además de una canción navideña. Rosalía, que acaba de publicar LUX, recuperó el contacto al ver su video y le dedicó un mensaje cargado de emoción: “Hola Pol. Oh, Dios mío. Qué ilusión volver a saber de ti otra vez!! Estoy tan feliz de escuchar que sigues cantando y te veo brillante!! Un abrazo gigante!!!”.