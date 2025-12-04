Rosalía confirmó su regreso a la Argentina con dos fechas en Buenos Aires, donde presentará Lux, su nuevo y esperado álbum. Los shows serán el 1 y 2 de agosto de 2026 en el Movistar Arena, en el marco del LUX TOUR 2026, la gira más ambiciosa de su carrera.
Entradas para Rosalía en Buenos Aires 2026
Las entradas se podrán comprar exclusivamente a través de Movistar Arena en las siguientes instancias:
- Preventa Santander: 10 de diciembre, de 10:00 a 16:00 horas.
- Venta general: 11 de diciembre, desde las 10:00 horas.Clientes Santander tendrán 6 cuotas sin interés en todas las etapas de venta.
El regreso de Rosalía a Buenos Aires
Luego de un paso por la ciudad que generó enorme repercusión, Rosalía vuelve para presentar un show completamente renovado. LUX marca un giro estético y musical: una obra sinfónica, experimental y emocional, alejada del minimalismo de Motomami.
El álbum fue grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres y cuenta con colaboraciones de Björk, Estrella Morente, Yahritza e Yves Tumor.
Durante su última visita, la artista profundizó su vínculo con la cultura argentina: asistió a jams locales, grabó una charla con Mariana Enríquez, recorrió sitios icónicos y compartió un encuentro con Charly García. Su subida al Obelisco —que se volvió viral— reforzó la conexión con los fans, especialmente tras la frase de su canción “Reliquia”: “El cielo nació en Buenos Aires”.
LUX: el disco más ambicioso de Rosalía
Desde su lanzamiento, LUX rompió récords globales: debutó en el #1 del Global Top Albums Chart de Spotify y logró el mayor debut por streaming para una artista femenina hispanohablante.
Con 18 canciones en 14 idiomas, Rosalía combina lo sinfónico y lo radical para crear un universo propio que vuelve a expandir los límites del pop.
LUX TOUR 2026: la gira más extensa de Rosalía
La gira incluye 42 shows en 17 países e impacta por su despliegue visual y musical. Entre sus paradas en América Latina se destacan:
- Buenos Aires: 1 y 2 de agosto – Movistar Arena
- Bogotá: 16 de julio – Movistar Arena
- Santiago de Chile: 24 y 25 de julio – Movistar Arena
- Río de Janeiro: 10 de agosto – Farmasi Arena
- México: Guadalajara, Monterrey y dos shows en Ciudad de México