Rosalía confirmó su regreso a la Argentina con dos fechas en Buenos Aires, donde presentará Lux, su nuevo y esperado álbum. Los shows serán el 1 y 2 de agosto de 2026 en el Movistar Arena, en el marco del LUX TOUR 2026, la gira más ambiciosa de su carrera.

Entradas para Rosalía en Buenos Aires 2026

Las entradas se podrán comprar exclusivamente a través de Movistar Arena en las siguientes instancias:

Preventa Santander: 10 de diciembre, de 10:00 a 16:00 horas.

Venta general: 11 de diciembre, desde las 10:00 horas.Clientes Santander tendrán 6 cuotas sin interés en todas las etapas de venta.

El regreso de Rosalía a Buenos Aires

Rosalía en Otro Día Perdido (Foto: prensa).

Luego de un paso por la ciudad que generó enorme repercusión, Rosalía vuelve para presentar un show completamente renovado. LUX marca un giro estético y musical: una obra sinfónica, experimental y emocional, alejada del minimalismo de Motomami.

El álbum fue grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres y cuenta con colaboraciones de Björk, Estrella Morente, Yahritza e Yves Tumor.

Rosalía en la gala benéfica del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York el 5 de mayo de 2025. (Foto Evan Agostini/Invision/AP) Por: Evan Agostini/Invision/AP

Durante su última visita, la artista profundizó su vínculo con la cultura argentina: asistió a jams locales, grabó una charla con Mariana Enríquez, recorrió sitios icónicos y compartió un encuentro con Charly García. Su subida al Obelisco —que se volvió viral— reforzó la conexión con los fans, especialmente tras la frase de su canción “Reliquia”: “El cielo nació en Buenos Aires”.

LUX: el disco más ambicioso de Rosalía

Desde su lanzamiento, LUX rompió récords globales: debutó en el #1 del Global Top Albums Chart de Spotify y logró el mayor debut por streaming para una artista femenina hispanohablante.

"LUX" de Rosalía. (Columbia Records via AP) Por: AP

Con 18 canciones en 14 idiomas, Rosalía combina lo sinfónico y lo radical para crear un universo propio que vuelve a expandir los límites del pop.

LUX TOUR 2026: la gira más extensa de Rosalía

La gira incluye 42 shows en 17 países e impacta por su despliegue visual y musical. Entre sus paradas en América Latina se destacan: