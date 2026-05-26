Las frutas son una fuente clave de vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra. Sin embargo, algunas se destacan por sus propiedades nutricionales y por el impacto positivo que pueden tener en la salud cardiovascular, digestiva y metabólica.

Especialistas en nutrición coinciden en que no existe una única “fruta perfecta”, pero sí hay algunas que aportan más nutrientes esenciales y beneficios concretos para el organismo.

Desde la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas (AADYND), remarcan la importancia de consumir frutas variadas todos los días para incorporar antioxidantes naturales, mejorar la digestión y reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Cuál es el ranking de las frutas más saludables (foto creada por IA)

El ranking de las frutas más saludables

1. Arándanos

Los arándanos suelen ocupar los primeros puestos en los rankings nutricionales por su alto contenido de antioxidantes, especialmente antocianinas, compuestos que ayudan a combatir el envejecimiento celular.

Además, distintos estudios vinculan su consumo con beneficios para la memoria, la salud cerebral y el corazón.

2. Manzana

La manzana es una de las frutas más recomendadas por nutricionistas debido a su aporte de fibra soluble, especialmente pectina, que ayuda a mejorar la digestión y genera mayor saciedad.

También contiene vitamina C y antioxidantes naturales.

3. Banana

La banana se destaca por su aporte de potasio, mineral fundamental para el funcionamiento muscular y la salud cardiovascular.

Además, aporta energía rápida y es una fruta muy elegida antes o después de la actividad física.

4. Naranja

La naranja es una gran fuente de vitamina C, clave para fortalecer el sistema inmune.

También aporta agua, fibra y flavonoides, compuestos antioxidantes que ayudan a proteger las células del cuerpo.

5. Palta

Aunque muchas personas la consideran un vegetal, la palta es una fruta y una de las más completas desde el punto de vista nutricional.

Aporta grasas saludables, vitamina E, fibra y minerales. Los especialistas destacan que puede ayudar a controlar el colesterol y brindar mayor saciedad.

6. Kiwi

El kiwi tiene más vitamina C que muchas frutas cítricas y también aporta fibra, antioxidantes y potasio.

Además, algunos nutricionistas señalan que puede favorecer la digestión y mejorar el tránsito intestinal.

7. Frutilla

Las frutillas contienen antioxidantes, vitamina C y manganeso. Gracias a su bajo aporte calórico, suelen formar parte de planes de alimentación saludables.

Qué recomiendan los nutricionistas

Los especialistas remarcan que el secreto no está en consumir una sola fruta “milagrosa”, sino en mantener variedad y constancia.

La recomendación general de organismos de salud y nutricionistas argentinos es consumir al menos cinco porciones diarias entre frutas y verduras.

Además, aconsejan priorizar las frutas frescas por sobre los jugos industriales, ya que estos últimos suelen tener menos fibra y más azúcar.

Otro punto importante es elegir frutas de estación, porque suelen conservar mejor sus nutrientes y tienen menor costo.

Cuál es la mejor manera de consumir frutas

Los expertos sugieren comerlas enteras y, cuando sea posible, con cáscara bien lavada, ya que allí se concentra gran parte de la fibra.

También recomiendan combinarlas con yogur, avena o frutos secos para lograr mayor saciedad y equilibrar mejor la alimentación.

Por último, recuerdan que ninguna fruta por sí sola reemplaza una dieta equilibrada, pero incorporarlas diariamente puede aportar importantes beneficios para la salud.