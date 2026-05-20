Un violento episodio ocurrió en González Catán durante una cobertura en vivo de TN frente a una clínica investigada por presuntas irregularidades y denuncias de mala praxis.

Damián, un hombre que acusa al lugar por la muerte de su padre, fue brutalmente golpeado luego de ingresar enfurecido al establecimiento. Según se vio en las imágenes, el hombre que lo atacó recibió primero una piña de un tercero antes de que se desatara la feroz pelea.

Todo ocurrió mientras el notero de TN entrevistaba al denunciante, quien relataba el drama familiar que atraviesa y cuestionaba que el lugar continuara funcionando pese a las denuncias y allanamientos realizados por la Justicia.

González Catán: brutal golpiza a un hombre que denunciaba la muerte de su padre frente a una clínica (TN)

Qué denunció el hombre antes de la golpiza

Según contó Damián en vivo, su padre comenzó a sentirse mal mientras jugaban al pádel y decidieron acudir a “Argentina Salud”, un centro ubicado a pocas cuadras de su casa.

“Le hicieron un electro y le inyectaron un ketorolac. Lo mandaron a la casa. Después de quince minutos mi papá murió de un infarto”, aseguró.

“Esto es para romperlo todo”, dijo el hombre y pateó la puerta de ingreso.

La brutal golpiza quedó registrada en vivo

Segundos después, el denunciante ingresó violentamente al establecimiento, pero un hombre salió desde el interior, lo empujó hacia la vereda y comenzó la golpiza. Del ataque participaron además otras personas vinculadas a las denuncias.

Las imágenes fueron registradas en vivo por TN y mostraron momentos de extrema tensión, mientras familiares y vecinos intentaban separarlos.

“Tranquilo, tranquilo. Así no se resuelve”, se escuchó decir al cronista durante la pelea.

Desde el estudio, los periodistas remarcaron la ausencia de efectivos policiales en el lugar pese a que horas antes la Policía Federal había realizado un allanamiento por orden judicial.