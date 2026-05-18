El Gobierno confirmó un nuevo aumento en las tarifas de colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que comenzó a regir este lunes 18 de mayo para los servicios de jurisdicción nacional.

La medida fue oficializada a través de la resolución 27/2026 de la Secretaría de Transporte y establece subas escalonadas en los próximos meses.

Cuánto cuesta el boleto de colectivo desde hoy, 18 de mayo

Con el nuevo ajuste, el boleto mínimo de colectivo pasó de $700 a $714 para los usuarios que tengan la tarjeta SUBE registrada.

Las nuevas tarifas son:

0 a 3 km: $714

3 a 6 km: $807,07

6 a 12 km: $894,17

12 a 27 km: $983,78

Más de 27 km: $1085,49

Los pasajeros con Tarifa Social Federal pagarán desde $321,30 gracias al descuento del 55%.

En tanto, quienes viajen con una SUBE sin registrar abonarán el doble del valor del boleto.

A cuánto se fue el boleto de tren en el AMBA

También aumentaron las tarifas de los trenes metropolitanos, incluyendo las líneas Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza.

Así quedaron los valores mínimos:

Primera sección: $310

Segunda sección: $420

Tercera sección: $520

Para quienes tengan Tarifa Social, también se mantiene el descuento del 55%.

Además, el Gobierno fijó un valor de $1100 para los boletos abonados en efectivo en boletería, sin importar la distancia recorrida.

Por qué aumentó el transporte en el AMBA

Según explicó la Secretaría de Transporte, la suba responde al incremento de costos en el funcionamiento del sistema, como el precio del gasoil, seguros, repuestos y mantenimiento de las unidades.

El Gobierno también confirmó que continuarán vigentes los beneficios de la Tarifa Social Federal y el sistema Red SUBE para combinar distintos medios de transporte con descuento.