Después de mostrarse nuevamente juntos en las redes sociales para despejar los rumores de crisis, Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez volvieron a la noche porteña. Sin embargo, según contaron en Primicias Ya, la velada estuvo lejos de ser tan romántica como parecía y el futbolista habría desembolsado una cifra millonaria.

Fue la panelista Damasia Ochoa quien dio detalles de cómo transcurrió la salida de la pareja, primero en Gardiner y luego en Tequila: “Una noche tensa. Los testigos que estuvieron ayern dicen haberlos visto distinto”, comenzó diciendo.

Y profundizó: “Ellos siempre están uno muy encima del otro, muy acaramelados, se muestran muy apasionados. Ayer, de suerte, se agarraban de la mano”.

Mauro Icardi y China Suárez. (Foto: @sangrejaponesa)

Según relató, quienes compartieron el lugar con la pareja advirtieron cierta distancia entre ambos durante gran parte de la noche: “Gente que estuvo ayer me dice que fue una noche tensa entre ellos. Estaban rodeados de amigos y él estaba con los amigos por un lado y ella estaba sentada por el otro. Entre ellos las cosas no fluían”, aseguró.

En ese contexto, la panelista deslizó que la reaparición pública podría responder a una estrategia para desactivar las versiones de crisis: “La crisis existió y quizás exista, pero para afuera necesitan mostrarse juntos como estrategia. Hay que saber bien qué ocultarán detrás”, lanzó.

Más allá del clima que describieron los testigos, uno de los datos que más sorprendió fue el dinero que, según Damasia, habría desembolsado el delantero durante la salida: “Fueron a comer primero a Gardiner, tipo una y media, y después se cruzaron a Tequila. Él invitó, porque invita a los amigos y él gasta mucho”, explicó. Y cerró, picante: “A mí me están diciendo que gastó más de 5 millones de pesos”.

Damasia Ochoa: “A mí me están diciendo que Mauro Icardi gastó más de 5 millones de pesos en su salida con la China Suárez”.

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LA CHINA SUÁREZ PUBLICÓ UN LLAMATIVO VIDEO CON MAURO ICARDI Y DESMINTIÓ LOS RUMORES DE CRISIS

Eugenia “la China” Suárez volvió a dar que hablar en las redes sociales al compartir un llamativo video junto a Mauro Icardi, en medio de las versiones que hablaban de una fuerte crisis de pareja.

En las imágenes que publicó la actriz en sus historias de Instagram, se los ve protagonizando un divertido momento mientras imitan los rugidos de unos tigres. Icardi aparece afuera de un auto, mientras que la China permanece sentada en el interior del vehículo, acompañando el juego con gestos y risas.

Como detalle que no pasó inadvertido entre sus seguidores, la actriz arrobó al futbolista junto a un emoji de un león y un corazón rojo, un gesto que fue interpretado como una clara señal de que la relación sigue firme.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@sangrejaponesa)

Con este video, la pareja pareció desmentir los rumores de crisis que circularon en las últimas horas o, al menos, dejó en claro que el supuesto chispazo habría quedado atrás.

Las especulaciones habían tomado fuerza luego de que Yanina Latorre reveló en Sálvese Quien Pueda que la actriz se había ido de la casa que compartía con el delantero: “Hace cuatro días, la China Suárez abandonó la casa de los sueños. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro y se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado”, había afirmado la conductora al aire.

Las declaraciones alimentaron rápidamente las versiones de una separación entre la actriz y el futbolista. Sin embargo, la publicación de la China junto a Icardi pareció dejar en claro que la historia de amor sigue sumando capítulos.