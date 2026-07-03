La fama de Mauro Icardi hizo que su negocación por la continuidad con el Galatasaray sea debate público tanto en Turquía como en Argentina, y por eso Yanina Latorre contó los detalles del tira y afloje.

Todo explotó después que Elio Letterio Pino, el agente FIFA que representa a Mauro, reconociera que el delantero quedó libre.

“Galatasaray le ofrece un año más a mitad de sueldo y él quiere dos años con el mismo sueldo”, pasó en limpio la conductora de SQP.

Mauro Icardi agitando la bandera de Galatasaray. (Foto: @MauroIcardi)

El diálogo se detuvo el 18 de junio, tal había admitido el mánager de Icardi, “pero no cortado” enfatizó Yanina.

En ese punto, Latorre contó que el gigante turco argumenta que Mauro “tuvo muy bajo rendimiento”, que “por eso le bajan el sueldo” y además “ponen a otro capitán”.

El detalle de las fechas que exculpa a Wanda Nara

De esta manera, Yanina Latorre insistió en que Wanda Nara no perjudicó a Mauro Icardi al asegurar que el padre de sus hijas había denostado al pueblo otomano.

“Él le echa la culpa a Wanda del tema de la caída de la negociación. Pero Wanda salió acá el 25 de junio y la reunión que tuvo su representante, que lo contó el propio representante en un comunicado, fue el 18 de junio”, sentenció Yanina Latorre.