La programación de las mañanas de OLGA tendrá una dupla inédita desde este lunes. Laurita Fernández y Homero Pettinato estarán al frente de Sería Increíble, el ciclo que habitualmente conduce Nati Jota.

La llegada de Laurita marca una participación especial en el exitoso programa matutino, mientras que Homero regresa a la conducción del envío de las mañanas del canal de streaming.

Foto: prensa

Laurita Fernández y Homero Pettinato, la dupla sorpresa de OLGA

La incorporación de Laurita Fernández se dará durante la ausencia de Nati Jota, quien continúa acompañando a la Selección Argentina en el Mundial.

En ese contexto, la actriz y conductora compartirá la conducción con Homero Pettinato en una semana especial que promete combinar humor, actualidad, invitados y la química entre dos figuras que mantienen una gran amistad.

Desde OLGA adelantaron que se tratará de una dupla inédita que buscará sorprender a la audiencia con una propuesta fresca y descontracturada.

Sería Increíble se emite de lunes a viernes a las 8 de la mañana a través del canal de YouTube de OLGA.

Con el regreso de Homero Pettinato al ciclo y el desembarco de Laurita Fernández, el programa tendrá una conducción renovada durante esta semana, mientras los seguidores esperan el regreso de Nati Jota tras su cobertura del Mundial.