Lo que parecía ser un regreso habitual a su casa terminó convirtiéndose en un momento difícil de olvidar para Lucila “La Tora” Villar. Tras salir de Telefe, la exparticipante de Gran Hermano circulaba por Panamericana junto a José cuando se encontraron con un vehículo que comenzaba a incendiarse.

Ante la gravedad de la escena, La Tora decidió detenerse y colaborar mientras llegaban los servicios de emergencia. Horas después, todavía movilizada por lo ocurrido, relató la experiencia a través de sus historias de Instagram.

“Salí de Telefe con José, veníamos por Panamericana y, de repente, vemos un auto que se estaba prendiendo fuego. Vemos un chico y una chica con un matafuego y le digo a José que frenemos”, contó.

LA TORA VILLAR CONTÓ CÓMO FUE EL ACCIDENTE QUE PRESENCIÓ EN PANAMERICANA

Según explicó la influencer, rápidamente se comunicaron con el 911. Sin embargo, algo que llamó especialmente su atención fue la cantidad de automovilistas que continuaban circulando sin detenerse ante la emergencia.

“Pasaban un montón de autos mirando, nadie frenaba, nadie podía apagar el fuego de la camioneta”, expresó con indignación.

La situación era todavía más delicada porque, de acuerdo con su relato, el conductor había salido despedido del vehículo y permanecía tendido sobre el asfalto.

“El chico se movía. Vinieron muchos policías, bomberos y la parte de salud llegó recién a la media hora. Se lo llevaron al Pirovano”, detalló.

Crédito: Instagram

Mientras aguardaban la llegada de la asistencia médica, La Tora permaneció cerca del hombre herido y trató de contenerlo. Una vez que lograron identificarlo por su documentación, supo que se llamaba Agustín.

“Le empiezo a hablar cuando logran identificar el DNI, se llama Agustín, y le empiezo a decir que él podía, que Dios estaba con él. Yo soy muy creyente y él estaba solo”, recordó.

LA FUERTE REFLEXIÓN DE LA TORA DESPUÉS DE AYUDAR AL HOMBRE

La experiencia dejó profundamente movilizada a la ex Gran Hermano, quien reconoció que le impactó especialmente observar cómo muchas personas seguían su camino mientras la víctima necesitaba ayuda.

“Quedé como muy flasheada y me pegó bastante porque me quedé al lado del hombre porque veías un montón de gente pasar y nadie hacía nada antes de que llegue la policía”, sostuvo.

Finalmente, La Tora Villar aprovechó lo ocurrido para enviar un contundente mensaje a sus seguidores y pedir mayor compromiso ante una situación de emergencia.

“Este video es para que cuando vean alguna situación no se hagan los boludos por perder un ratito más de su tiempo o lo que sea, sino paren para llamar o para acompañar porque capaz que hay una persona que está sola tirada en el suelo”, reflexionó.

Y cerró con un deseo para Agustín: “Si no estaba ese chico con la linterna o esa familia que salió con el matafuego nadie iba a llamar a nadie. Lo único que le pido a Dios es que esté bien”.