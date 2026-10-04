Lucila “La Tora” Villar estuvo de invitada en “Cinco de copas”, el ciclo de streaming de la TV Pública, donde analizó distintos aspectos de su vida personal. En medio de una charla sobre infidelidad y fe, recordó el episodio en el que asistió a un joven que había protagonizado un accidente en la Panamericana.
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Cuando le preguntaron si alguna vez había ayudado a salvarle la vida a alguien, la exparticipante de Gran Hermano 2022 dijo: “Sí, hace menos de un mes. Hubo un choque muy grande cerca de Telefe”.
“Vimos fuego con José, que es mi chofer, y yo le digo: ‘Che, ¿tenés un matafuego?’. Y él tenía un matafuegos”, relato La Tora que no dudó en asistir al joven al verlo tirado en el asfalto, mientras luchaba por su vida.
LA TORA RECORDÓ CÓMO LE SALVÓ LA VIDA A UN JOVEN TRAS UN ACCIDENTE
En el ciclo de streaming, La Tora recordó que al ver al joven, intentó mantenerlo despierto mientras esperaba la llegada de la asistencia. “Cuando veo al chico que estaba tirado le empecé a decir que se quede conmigo, que no se duerma”, contó.
“Había una camioneta, que se estaba incendiando. Él se salvó por no tener el cinturón de seguridad y me quedé con él desde el momento que se cayó y mientras el auto explotaba atrás”, recordó. “Me quedé con él en todo momento, que no se duerma, con la policía del otro lado para que venga rápido, que vino muy rápido”, sumó.
Después de lo ocurrido, La Tora mantuvo contacto con el joven. “Después hablé también con el chico, lo fui a ver a la clínica, todo”, reveló.