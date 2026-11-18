El conmovedor mensaje de Mariana Fabbiani en medio de la preocupación por la salud de Mariano Chihade

Aferrada a su fe y agradecida por el acompañamiento recibido, Mariana Fabbiani rompió el silencio en sus redes sociales tras la internación de su marido, el productor Mariano Chihade, quien deberá ser operado luego de que le detectaran una imagen nodular en el cerebro.

A través de sus historias de Instagram, la conductora compartió un sentido mensaje dirigido a sus seguidores y allegados.

Fabbiani expresó su gratitud por el apoyo que atraviesa junto a sus seres queridos. “Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento. Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará”, escribió la conductora de El Diario de Mariana, acompañando sus palabras con los emojis de unas manos en posición de rezo y un corazón rojo.

El conmovedor mensaje de Mariana Fabbiani en medio de la preocupación por la salud de Mariano Chihade

En otro historia Mariana reflejó el refugio espiritual al que acude en este delicado trance. En la fotografía en primer plano, tomada al aire libre con luz natural y un fondo verde desenfocado, se ve su mano sosteniendo una estampita plastificada con la inscripción “Nuestra Señora que desata los nudos”, una advocación muy venerada a la que los fieles acuden en busca de intercesión ante situaciones difíciles o angustiosas.

El conmovedor mensaje de Mariana Fabbiani en medio de la preocupación por la salud de Mariano Chihade

Mariano Chihade: el parte médico y la internación

La publicación de Fabbiani llega horas después de que se conociera el estado de salud del productor televisivo. El pasado 17 de noviembre, Chihade fue internado en el Instituto Fleni, sede Belgrano, para someterse a una serie de estudios médicos tras haberse detectado una imagen nodular en una resonancia magnética de cerebro.

De acuerdo con la información brindada por el centro de salud, el paciente permanece hospitalizado, se encuentra clínicamente estable y deberá afrontar una intervención quirúrgica.

En este contexto de cautela y expectativa, el pedido de “amor y linda energía” de la conductora sintetiza el ánimo con el que la familia enfrenta los próximos pasos médicos.