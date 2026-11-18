Después de 12 años de ausencia en los escenarios argentinos, Faith No More confirmó su regreso a Buenos Aires con un show que promete ser uno de los grandes acontecimientos del rock y el metal en 2027. La banda estadounidense se presentará el domingo 7 de noviembre en el Estadio Ferro, acompañada por Alice In Chains y Mastodon como invitados especiales.

El concierto formará parte del Faith No More South America Tour 2027, la gira con la que el grupo volverá a los escenarios después de más de una década alejado de las presentaciones en vivo.

La noticia genera una enorme expectativa entre los fanáticos, no solo por el regreso de Mike Patton y compañía, sino también por la posibilidad de disfrutar de tres bandas internacionales en una misma noche.

Las entradas estarán disponibles desde el viernes 20 de noviembre a las 15, a través de Entrada Uno.

Foto: prensa

Faith No More en Argentina 2027: cuándo salen las entradas y dónde comprarlas

El esperado regreso de Faith No More tendrá lugar en el Estadio Ferro, en la Ciudad de Buenos Aires.

Estos son los datos confirmados del recital:

Artista principal: Faith No More.

Invitados especiales: Alice In Chains y Mastodon.

Fecha: domingo 7 de noviembre de 2027.

Lugar: Estadio Ferro, Buenos Aires.

Venta de entradas: viernes 20 de noviembre de 2026, desde las 15.

Plataforma oficial: Entrada Uno.

Gira: Faith No More South America Tour 2027.

Producción: Fenix Entertainment.

Por el momento, el comunicado oficial no detalla los precios de las entradas ni los sectores disponibles.

Faith No More regresa con Mike Patton y una sorpresa en su formación

El regreso de Faith No More tendrá un atractivo especial para sus seguidores más fieles: la banda volverá a contar con Trey Spruance en la guitarra.

El músico formó parte del grupo entre 1993 y 1995 y participó en la grabación de King for a Day... Fool for a Lifetime, uno de los discos más destacados de su carrera.

La formación anunciada para esta nueva etapa estará integrada por Mike Patton en voz, Billy Gould en bajo, Mike Bordin en batería, Roddy Bottum en teclados y Trey Spruance en guitarra.

En una entrevista con el podcast Rock Talk, Gould reflexionó sobre la importancia de regresar a los escenarios mientras los integrantes todavía pueden interpretar las canciones con la intensidad que las caracteriza.

“Nuestra música es muy física”, expresó el bajista.

El regreso permitirá reencontrarse con el sonido de una banda que marcó un antes y un después en el rock alternativo, gracias a su combinación de metal, funk, hip-hop y experimentación.

Alice In Chains y Mastodon serán los invitados especiales de Faith No More en Ferro

Uno de los grandes atractivos del concierto será la presencia de Alice In Chains y Mastodon, dos nombres fundamentales de diferentes generaciones del rock y el metal.

Alice In Chains, surgida de la escena grunge de Seattle, construyó una trayectoria marcada por discos como Dirt (1992), Jar of Flies (1994) y Alice in Chains (1995).

Su propuesta, caracterizada por guitarras densas, armonías vocales y una identidad oscura, la convirtió en una de las bandas más influyentes de los años noventa.

Por su parte, Mastodon llegará con su particular combinación de metal progresivo, sludge y rock psicodélico.

Formada en Atlanta en 2000, la banda alcanzó reconocimiento internacional con trabajos como Leviathan, Blood Mountain y Crack the Skye.

En 2018 ganó un premio Grammy a la Mejor Interpretación de Metal por “Sultan’s Curse”, canción incluida en el álbum Emperor of Sand.

La presencia de ambas agrupaciones convertirá el regreso de Faith No More en una noche especialmente atractiva para los seguidores del rock pesado.

Faith No More vuelve a Sudamérica con una gira que incluirá Brasil y Chile

Además de Buenos Aires, el Faith No More South America Tour 2027 tendrá presentaciones en São Paulo, Curitiba y Santiago de Chile.

La banda también tiene confirmada una participación especial junto a System Of A Down el 15 de enero de 2027, en el evento One Night Only, que se realizará en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El regreso internacional incluirá además una serie de festivales europeos entre junio y julio, con presentaciones previstas en República Checa, Alemania, Polonia y Portugal.

La historia de Faith No More y los discos que marcaron al rock

Formada en San Francisco durante la década de los ochenta, Faith No More se convirtió en una de las agrupaciones más innovadoras del rock estadounidense.

Con álbumes como The Real Thing (1989) y Angel Dust (1992), el grupo desafió los límites entre géneros musicales e incorporó elementos de funk, hip-hop, punk y experimentación a una base de rock pesado.

Su influencia se extendió a bandas como Korn, Slipknot y System Of A Down, que encontraron en su propuesta una referencia para desarrollar nuevos sonidos.

A lo largo de su trayectoria, Faith No More construyó una reputación marcada por la imprevisibilidad de sus presentaciones y la intensidad de sus interpretaciones.

Ahora, con el regreso de Trey Spruance, una gira internacional y un concierto en Buenos Aires junto a Alice In Chains y Mastodon, el grupo se prepara para reencontrarse con el público argentino después de 12 años.